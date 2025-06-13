Ortadoğu'da güç savaşı: İran mı, İsrail mi? Hangi ordu daha güçlü?

İran, Ortadoğu’nun en büyük ordularından birine sahip. Yaklaşık 580 bin aktif ve 200 bin yedek askeri bulunuyor. Ordu ve Devrim Muhafızları ayrı yapılarda, kara, hava ve deniz kuvvetlerine sahip.

Devrim Muhafızları aynı zamanda dış operasyonları yürüten Kudüs Gücü’nü de kontrol ediyor. Bu yapı, Hizbullah, Hamas, İslami Cihad gibi grupları destekliyor. Tüm yapının nihai karar vericisi ise dini lider Ayetullah Ali Hamaney.