Ortadoğu'da güç savaşı: İran mı, İsrail mi? Hangi ordu daha güçlü?
İsrail'in gece saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'ın merkezine saldırı düzenlemesinin ardından, İran tarafından misilleme beklentileri gündeme geldi. Peki, olası bir savaş halinde tarafların askeri gücü gidişatı nasıl etkileyebilir?
İran, Ortadoğu’nun en büyük ordularından birine sahip. Yaklaşık 580 bin aktif ve 200 bin yedek askeri bulunuyor. Ordu ve Devrim Muhafızları ayrı yapılarda, kara, hava ve deniz kuvvetlerine sahip.
Devrim Muhafızları aynı zamanda dış operasyonları yürüten Kudüs Gücü’nü de kontrol ediyor. Bu yapı, Hizbullah, Hamas, İslami Cihad gibi grupları destekliyor. Tüm yapının nihai karar vericisi ise dini lider Ayetullah Ali Hamaney.