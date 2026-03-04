Ortadoğu'nun yıldızı sönüyor mu? Rüya şehir Dubai'de emlak piyasası düşüyor

Master Grup Başkanı Gökhan Taş konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Taş “Savaşın seyrinin nasıl gittiği ve Dubai'ye başka saldırı yapılması durumu emlak piyasasının değişimi konusunda en önemli gelişmler olacaktır. Şuan Dubai'de emlak piyasasında yüzde 35 düşüş yaşanıyor. Bu düşüş panik olan yatırımcının etkisi. Savaşın seyrine de bağlı olarak bu düşüşün toparlanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

GÜVENLİ ŞEHİR DUBAİ RAFA KALKTI

Dubai emlak sektörünün geleceği hakkında da yorumlar yapan Gökhan Taş "Gayrimenkul piyasası uzun vadede değerlendirilmeli. Dubai için en güvenli hırsızlığın olmadığı şehir tanımlamasını yapabiliyorduk artık bu durum söz konusu değil. Emlak piyasalarında fiyat arttırımı için güvenli şehir vurgusu yapılamayacak." ifadelerini kullandı.