Ortadoğu'nun yıldızı sönüyor mu? Rüya şehir Dubai'de emlak piyasası düşüyor
04.03.2026 13:21
Dilara Civelek
Son dönemin en yıldız şehirlerinden biri olan Dubai, saldırıların ardından yıldızını kaybediyor. Dubai'de oteller ve emlak piyasasında düşüşler gözlemleniyor.
RÜYA ŞEHİR DUBAİ
Son yıllarda yatırımcıların ve tatilcilerin ilk tercihi Dubai oluyordu. Konut almayı düşünen yatırımcı Dubai'de başlayan inşaatlara yatırım yapıyordu. Çünkü kira getirisi dövize endeksli olarak yüksek oranlar kazandırıyordu. Lüks yaşamın özeti olan şehir tatil rotalarında da olduça popüler oldu. ABD ve İsrail'in İran'a saldırması üzerine Ortadoğu'da yaşanan gerilimler rüya şehir Dubai'ye de sıçradı. İran, saldırılara misilleme olarak İsrail ile Körfez ülkelerindeki ABD üslerini balistik füzeler ve İHA'larla hedef aldı.
SALDIRILAR İNDİRİM GETİRDİ
Dubai gayrimenkul yatırımlarında öne çıkıyordu. Kiralık ve satılık konutlarda oldukça indirim gözlemlendi. Tatil için sıklıkla tercih edilen rezervasyon sitelerinde kiralık dairelerin geceliği 500 liraya kadar geriledi. Ünlü otellerde ise gelecek hafta için indirim kampanyaları uygulanmaya başlandı.
DUBAİ YATIRIMCIYI DÜŞÜNDÜRÜYOR
Emlak Danışmanlığı Birliği'nden Hakan Akçam konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akçam Dubai'deki emlak firmalarıyla olan görüşmelerini “Dubai emlak piyasasında şuan bir sessizlik hakim savaşın da yarattığı belirsizlikle birlikte Dubai'deki emlak piyasasına olan talebin azaldığını görüyoruz.” dedi.
Akçam “Dubai'de yaşanan gerilimlerin ardından yatırımcı satış yapıp yatırımlarını farklı ülkelere yönlendirebilir. Artık yatırımcılar Dubai konusunda düşünür hale geldi. Güvensizlik arttı hemen olmasa da orta vadede Dubai'deki emlak yatırımları geri çekilebilir.” ifadelerini kullandı.
YATIRIMLAR YÖN DEĞİŞTİRECEK
Emlak sektörünün geleceğini Ortadoğu'nun geneli açısından sorduğumuzda Akçam “ Ortadoğu'daki emlak sektörünün yüzde 70'i Dubai'de bulunuyor. Dubai'de yaşanan güvensizlik zaten ortada ancak Ortadoğu genelinde yaşanan gerilimler emlak sektörüne de olumsuz yansıyacaktır.” cevabını verdi.
TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS ÖNE ÇIKABİLİR
Dubai'den çekilen yatırımların farklı ülkelere yönlenebileceğini vurgulayan Akçam" Türkiye ve Kuzey Kıbrıs saldırılara bu kadar yakın olmasına rağmen güvenli konumda olmayı başarabilmeleriyle Dubai'den uzaklaşan yatırımcıyı çekebilir. Kuzey Kıbrıs'ta yoğun inşaat faaliyetleri sürüyor güvenli olarak da öne çıkmasıyla yatırımcıyı çekebilir." ifadeleriyle Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'ye dikkat çekti.
PİYASA YÜZDE 35 DÜŞTÜ
Master Grup Başkanı Gökhan Taş konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Taş “Savaşın seyrinin nasıl gittiği ve Dubai'ye başka saldırı yapılması durumu emlak piyasasının değişimi konusunda en önemli gelişmler olacaktır. Şuan Dubai'de emlak piyasasında yüzde 35 düşüş yaşanıyor. Bu düşüş panik olan yatırımcının etkisi. Savaşın seyrine de bağlı olarak bu düşüşün toparlanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
GÜVENLİ ŞEHİR DUBAİ RAFA KALKTI
Dubai emlak sektörünün geleceği hakkında da yorumlar yapan Gökhan Taş "Gayrimenkul piyasası uzun vadede değerlendirilmeli. Dubai için en güvenli hırsızlığın olmadığı şehir tanımlamasını yapabiliyorduk artık bu durum söz konusu değil. Emlak piyasalarında fiyat arttırımı için güvenli şehir vurgusu yapılamayacak." ifadelerini kullandı.