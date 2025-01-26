Oruca sabah niyet edilir mi? Nafile oruca ne zamana kadar niyet edilir? Diyanet açıklaması
Miraç Kandili’nde nafile oruç tutmak güzel bir ibadettir ve tavsiye edilmiştir. Miraç Kandili gibi mübarek günlerde ibadetlere daha fazla yönelmek, oruç tutmak, namaz kılmak, tövbe ve dua etmek, Allah’a yakınlaşmak için bir fırsattır. Ancak bu oruç farz değil, nafile bir ibadettir. Peki, oruca sabah niyet edilir mi? Nafile oruca ne zamana kadar niyet edilir?
Oruca niyet etmek, o günün orucunu tutmaya karar verdiğiniz andır . Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Peki, Oruca sabah niyet edilir mi? Nafile oruca ne zamana kadar niyet edilir?