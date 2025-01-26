Oruca sabah niyet edilir mi? Nafile oruca ne zamana kadar niyet edilir? Diyanet açıklaması

Miraç Kandili’nde nafile oruç tutmak güzel bir ibadettir ve tavsiye edilmiştir. Miraç Kandili gibi mübarek günlerde ibadetlere daha fazla yönelmek, oruç tutmak, namaz kılmak, tövbe ve dua etmek, Allah’a yakınlaşmak için bir fırsattır. Ancak bu oruç farz değil, nafile bir ibadettir. Peki, oruca sabah niyet edilir mi? Nafile oruca ne zamana kadar niyet edilir?

Oruca sabah niyet edilir mi? Nafile oruca ne zamana kadar niyet edilir? Diyanet açıklaması - 1

Oruca niyet etmek, o günün orucunu tutmaya karar verdiğiniz andır . Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Peki, Oruca sabah niyet edilir mi? Nafile oruca ne zamana kadar niyet edilir?

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Oruca sabah niyet edilir mi? Nafile oruca ne zamana kadar niyet edilir? Diyanet açıklaması - 2

NAFİLE ORUCA NE ZAMANA KADAR NİYET EDİLİR?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, 2/85). Bu oruçlar için “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

Oruca sabah niyet edilir mi? Nafile oruca ne zamana kadar niyet edilir? Diyanet açıklaması - 3

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Oruca sabah niyet edilir mi? Nafile oruca ne zamana kadar niyet edilir? Diyanet açıklaması - 4

Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, 1/331-332).

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