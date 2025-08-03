Oruçreis Mavi Vatan savunmasında

HAVELSAN tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ADVENT SYS ile geliştirilen ortak angajman, harekat, eğitim gibi ağ destekli yetenekler TCG ORUÇREİS'e aktarıldı. Hava, su üstü, su altı, elektronik ve asimetrik harbe karşı artırılmış durumsal farkındalık ve harp yönetimi TCG ORUÇREİS'e kazandırılan yetenekler arasında yer aldı.



ADVENT SYS ile kazandırılan diğer yetenekler arasında tam bütünleşik taktik data link, Kural Tabanlı Karar Destek Sistemi, harekatı ve gemi görevlerini aksatmadan eğitim yapabilme, seyir ve harekat desteği, helikopter ve uçak taktik kontrolü de bulunuyor.