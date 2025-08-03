Oruçreis Mavi Vatan savunmasında
BARBAROS Sınıfı Fırkateyn Savaş Yönetim Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında kabul faaliyetleri tamamlanan TCG ORUÇREİS, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en modern ve vuruş gücü en yüksek unsuru olarak görev yapacak
Savaş yönetim sistemiyle kapsamlı bir modernizasyondan geçen TCG ORUÇREİS (F-245) fırkateyni, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en modern ve vuruş gücü en yüksek unsuru olarak Mavi Vatan savunmasında yerini aldı.
HAVELSAN'ın Deniz Kuvvetleri ile yürüttüğü ADVENT Savaş Yönetim Sistemi (SYS) Programı kapsamında geliştirilen BARBAROS Sınıfı Fırkateyn Savaş Yönetim Sistemiyle (BSYS) önemli bir başarıya imza atıldı.