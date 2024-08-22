Otel fiyatları arttı, Antalya’da günlük kiralıklara talep arttı: İzinsiz kiralamanın 100 bin lira cezası var
Otel fiyatlarını yüksek bulan bazı tatilciler, Antalya’da son dönemde online platformlardaki ilanlardan günlük ev kiralama yöntemini tercih etmeye başladı. Ev sahipleri, günlük kiralama yöntemiyle aylık 100 bin lirayı aşan gelir sağlıyor. Antalya Emlakçılar, İş Takipçileri ve Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Çağlar, “İzinsiz kiralama yapan konut sahiplerine 100 bin lira ceza uygulanır.” dedi.
Kalabalık mekanlarda bulunmayı istemeyen veya otelde konaklamayı tercih etmeyenlerin tatil anlayışındaki değişiklik, son yıllarda günlük ev kiralama yöntemini yaygınlaştırdı.
Otel fiyatlarını yüksek bulan tatilcilerin, lüks tesislerdeki her şey dahil sistem yerine günlük kiralık evleri tercih etmeye başlamasıyla günlük kiralanan ev sayısı arttı.Online ticaret platformları ile dünya genelinde hizmet veren popüler uygulama üzerinden yayılan günlük ev kiralama furyası, Türkiye’de çok sayıda kişiye gelir kapısı oldu. Antalya’da turizm hareketliliğinin yoğun olduğu ilçelerde eve göre ortalama 1500 ile 10 bin lira arasında değişen günlük kiralama ücretleri, ev sahiplerine aylık 100 bin lirayı aşan gelir sağlıyor.