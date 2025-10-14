Otomobil almanın tam zamanı mı? 200 bin liralık fark olabilir!

Euro/TL’deki yükseliş ve temmuz ayında yapılan ÖTV matrah düzenlemesi, otomobil piyasasında yeniden fiyat baskısı yarattı.

Dövizdeki her oynama ve küçük fiyat artışları, bazı modellerin bir üst vergi dilimine geçmesine neden olabiliyor. Uzmanlara göre bu durum, araçların anahtar teslim fiyatına binlerce liraya kadar fark olarak yansıyor.



EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, bazı modellerin bir üst ÖTV diliminin sınırına geldiğini belirterek, “1 liralık artış bile yüzde 5 ila yüzde 10 arasında vergi farkına neden olabiliyor. Bu da aracın satış fiyatına 150–200 bin lira civarında yansıyabiliyor.” dedi.