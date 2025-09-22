Otomobil ithalatına düzenleme sonrası gündemde: Japonya menşeli otomobiller ne kadar olacak, hangi modellerde artış yaşanacak?

Türkiye’de otomobil ithalatına yönelik yapılan yeni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması, otomotiv piyasasında hareketliliğe neden oldu. Karara göre ABD'den ithal edilen otomobillere uygulanan ek gümrük vergileri kaldırılırken, Çin'de ve Japonya'da üretilen hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin gümrük vergisi oranları artacak. Özellikle Türkiye'de sık kullanılan Japonya menşeli araçların ne kadar olacağı ve fiyatları, tüketicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Yeni düzenleme kapsamında otomobil ithalatına getirilen ek vergi uygulamalarının, Japonya menşeli araçları doğrudan etkilemesi bekleniyor. Özellikle hibrit ve elektrikli modellerde vergi oranlarının artmasıyla fiyatların yükselme ihtimali gündemde.

Türkiye’de yoğun ilgi gören Honda, Toyota, Subaru ve Nissan gibi modellerin liste fiyatlarında artış yaşanacak.

YÜZDE 25-30 ARASI EK YÜKÜMLÜLÜK UYGULANACAK

Kararla birlikte, Japonya ve Çin'den gelen konvansiyonel, hibrit, plug-in hibrit ile elektrikli otomobillerde uygulanan gümrük vergisi oranları değiştirildi.

Buna göre; Japonya menşeli otomobillere uygulanan gümrük vergisi oranlarında yüzde 25 ve yüzde 30 arasında ek yükümlülük uygulanacak.

İşte fiyat artışı beklenen Japonya menşeli otomobil modelleri;

Nissan X-Trail (e-POWER/e-4ORCE)

Subaru Forester e-BOXER

Subaru Crosstrek (XV)

Suzuki Jimny (LCV/2 koltuk)

Toyota RAV4 (Hybrid)

Honda Jazz e:HEV

Honda HR-V e:HEV

