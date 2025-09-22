Otomobil ithalatına düzenleme sonrası gündemde: Japonya menşeli otomobiller ne kadar olacak, hangi modellerde artış yaşanacak?

YÜZDE 25-30 ARASI EK YÜKÜMLÜLÜK UYGULANACAK

Kararla birlikte, Japonya ve Çin'den gelen konvansiyonel, hibrit, plug-in hibrit ile elektrikli otomobillerde uygulanan gümrük vergisi oranları değiştirildi.



Buna göre; Japonya menşeli otomobillere uygulanan gümrük vergisi oranlarında yüzde 25 ve yüzde 30 arasında ek yükümlülük uygulanacak.



İşte fiyat artışı beklenen Japonya menşeli otomobil modelleri;