Otomobil ithalatına düzenleme sonrası gündemde: Japonya menşeli otomobiller ne kadar olacak, hangi modellerde artış yaşanacak?
Türkiye’de otomobil ithalatına yönelik yapılan yeni düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması, otomotiv piyasasında hareketliliğe neden oldu. Karara göre ABD'den ithal edilen otomobillere uygulanan ek gümrük vergileri kaldırılırken, Çin'de ve Japonya'da üretilen hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin gümrük vergisi oranları artacak. Özellikle Türkiye'de sık kullanılan Japonya menşeli araçların ne kadar olacağı ve fiyatları, tüketicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.
Yeni düzenleme kapsamında otomobil ithalatına getirilen ek vergi uygulamalarının, Japonya menşeli araçları doğrudan etkilemesi bekleniyor. Özellikle hibrit ve elektrikli modellerde vergi oranlarının artmasıyla fiyatların yükselme ihtimali gündemde.
Türkiye’de yoğun ilgi gören Honda, Toyota, Subaru ve Nissan gibi modellerin liste fiyatlarında artış yaşanacak.