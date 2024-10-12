Otomobil satışlarında yeni dönem: e-Devlet’ten doğrulama zorunluluğu geliyor
Sahte emlak ilanlarının önüne geçmeyi hedefleyen doğrulanmış ilan uygulaması, yılbaşından itibaren zorunlu olacak. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, uygulamanın otomobil satışlarında da devreye alınacağını söyledi. Çalışmanın bitmek üzere olduğunu anlatan Gürcan, uygulamanın önümüzdeki aylarda hayata geçeceğini ifade etti.
Doğrulanmış ilan uygulaması, otomobil satışlarında da zorunlu olacak.
Tüketiciyi yanıltan sahte emlak ilanlarının önüne geçmek için hazırlanan doğrulanmış ilan uygulaması, ocak ayından itibaren zorunlu olacak.
Uygulamayla birlikte, sadece TC kimlik numarası onaylanmış kişiler ve yetki belgesi olan firmalar ilan verebilecek.Konut ilanı verecek kişilerin ise e-ilan sitesine girmeden, e-Devlet üzerinden konutunu seçip, oradan açılan pencereye hangi emlakçıya ilan verecekse onun bilgi numaralarını girerek yetki vermesi gerekiyor.