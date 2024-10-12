Otomobil satışlarında yeni dönem: e-Devlet’ten doğrulama zorunluluğu geliyor

Sahte emlak ilanlarının önüne geçmeyi hedefleyen doğrulanmış ilan uygulaması, yılbaşından itibaren zorunlu olacak. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, uygulamanın otomobil satışlarında da devreye alınacağını söyledi. Çalışmanın bitmek üzere olduğunu anlatan Gürcan, uygulamanın önümüzdeki aylarda hayata geçeceğini ifade etti.

Otomobil satışlarında yeni dönem: e-Devlet’ten doğrulama zorunluluğu geliyor - 1

Doğrulanmış ilan uygulaması, otomobil satışlarında da zorunlu olacak.

Tüketiciyi yanıltan sahte emlak ilanlarının önüne geçmek için hazırlanan doğrulanmış ilan uygulaması, ocak ayından itibaren zorunlu olacak.

Uygulamayla birlikte, sadece TC kimlik numarası onaylanmış kişiler ve yetki belgesi olan firmalar ilan verebilecek.

Konut ilanı verecek kişilerin ise e-ilan sitesine girmeden, e-Devlet üzerinden konutunu seçip, oradan açılan pencereye hangi emlakçıya ilan verecekse onun bilgi numaralarını girerek yetki vermesi gerekiyor.

NTVPARA HABERLERİ

Otomobil satışlarında yeni dönem: e-Devlet’ten doğrulama zorunluluğu geliyor - 2

Bu uygulama önümüzdeki günlerde otomobil satışlarında da devreye alınacak.

Otomobil satışlarında yeni dönem: e-Devlet’ten doğrulama zorunluluğu geliyor - 3

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, “Bu sistemi aynı şekilde otomobilde de başlatıyoruz. e-Devlet üzerinden girerek sahip olduğunuz aracın, ilanını vermekle ilgili bir çalışmamız var. O da bitmek üzere, önümüzdeki aylarda yürürlüğe girecek.” diye konuştu.

Otomobil satışlarında yeni dönem: e-Devlet’ten doğrulama zorunluluğu geliyor - 4

Gürcan, otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısı oluşturmaya yönelik çalışmaların süreceğini sözlerine ekledi.

DAHA FAZLA GÖSTER