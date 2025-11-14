Otomobilde çip krizi geri mi dönüyor? Satılacak araç olmayabilir

Semiconductor Manufacturing International (SMIC), 2026’da otomobil ve tüketici elektroniği üretiminin bellek kıtlığı nedeniyle daralabileceği uyarısında bulundu.

SMIC Eş-CEO’su Zhao Haijun, büyük çip üreticilerinin Nvidia için yapay zekâ hızlandırıcılarına öncelik vermesiyle bellek talebinin karşılanamayacağını belirtti. Çinli şirketler, bellek teminindeki belirsizlik ve yapay zekâ kaynaklı güçlü talep nedeniyle fiyatların hızla artacağı öngörüsüyle 2026 başı için sipariş vermekte tereddüt ediyor.

Huawei Technologies Co. gibi firmalara üretim yapan SMIC, Kioxia Holdings ile birlikte arz-talep dengesizliğine dikkat çekti. SK Hynix ve Samsung’un Nvidia bileşenlerine öncelik vermesi, otomotiv, akıllı telefon ve tüketici elektroniği sektörlerinde baskı yaratıyor. Zhao, mevcut talebin SMIC’in kapasitesini aştığını, 2025 sermaye harcamalarının 2024’teki 7,33 milyar dolar seviyesinin biraz üzerinde veya aynı düzeyde kalacağını söyledi.

Çinli çip üreticilerinin genel olarak kapasite artırma sürecini hızlandırdığına işaret eden Zhao, Çin’in 2026’da ASML gelirindeki payının azalmasının 2024 ve öncesinde verilen büyük siparişlerden kaynaklandığını vurguladı.