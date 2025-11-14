Otomobilde çip krizi geri mi dönüyor? Satılacak araç olmayabilir
Koronavirüs pandemisinde tedarik zincirlerinin bozulması, karantina uygulamaları nedeniyle çip üretimi ağır darbe almış ve milyonlarca aracın üretimi durmuştu. Şimdi de yapay zeka nedeniyle çip kıtlığının yaşanabileceğinden endişe ediliyor.
Semiconductor Manufacturing International (SMIC), 2026’da otomobil ve tüketici elektroniği üretiminin bellek kıtlığı nedeniyle daralabileceği uyarısında bulundu.
SMIC Eş-CEO’su Zhao Haijun, büyük çip üreticilerinin Nvidia için yapay zekâ hızlandırıcılarına öncelik vermesiyle bellek talebinin karşılanamayacağını belirtti. Çinli şirketler, bellek teminindeki belirsizlik ve yapay zekâ kaynaklı güçlü talep nedeniyle fiyatların hızla artacağı öngörüsüyle 2026 başı için sipariş vermekte tereddüt ediyor.
Huawei Technologies Co. gibi firmalara üretim yapan SMIC, Kioxia Holdings ile birlikte arz-talep dengesizliğine dikkat çekti. SK Hynix ve Samsung’un Nvidia bileşenlerine öncelik vermesi, otomotiv, akıllı telefon ve tüketici elektroniği sektörlerinde baskı yaratıyor. Zhao, mevcut talebin SMIC’in kapasitesini aştığını, 2025 sermaye harcamalarının 2024’teki 7,33 milyar dolar seviyesinin biraz üzerinde veya aynı düzeyde kalacağını söyledi.
Çinli çip üreticilerinin genel olarak kapasite artırma sürecini hızlandırdığına işaret eden Zhao, Çin’in 2026’da ASML gelirindeki payının azalmasının 2024 ve öncesinde verilen büyük siparişlerden kaynaklandığını vurguladı.
KORONAVİRÜS PANDEMİSİ İŞLERİ AKSATMIŞTI
Koronavirüs pandemisiyle birlikte 2021 yılında 9,5 milyon, 2022 yılında ise 3 milyon otomobil çip krizi nedeniyle üretilememişti. Sıfır otomobil kıtlığı nedeniyle otomobil bayilerinde listeler yapılmış, fahiş fiyatlardan satışlar gerçekleşmişti.
OTOMOBİLLERDE ELEKTRONİĞİN YERİ ARTIYOR
Eski model otomobillerin aksine yeni otomobillerde her şey elektronik olarak kontrol ediliyor. Bu nedenle eskiden talep edilmeyen çiplere artık otomobilin hemen her yerinde ihtiyaç oluyor.
YENİ ÇİP KRİZİ OLUR MU?
Uzakdoğu ülkelerinde bulunan çip üreticileri, koronavirüs pandemisi nedeniyle karantina uygulandığı için fabrikalarda üretim gerçekleştirememiş ve tedarik zinciri bozulmuştu.
2023'TE ÇİP KRİZİ BİTMİŞTİ
2023 yılına gelindiğinde çip krizi sona ermeye başlamış ve sıfır otomobil bolluğu ortaya çıkmış, bayilerde deftere yapılan isim sıraları ortadan kalkmıştı.
Çip üreticilerinin yapay zekaya odaklanması ve Nvidia için üretimlerini artırması nedeniyle otomotiv sektörünü ilgilendiren çip üretimine daha düşük pay ayrılabilir. Bu durum da otomobil üretiminde kısıtlamaya neden olabilir.