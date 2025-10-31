Otomobilini satacakları ilgilendiriyor... Yeni dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

İlan sitelerinden kendilerine bir kurban seçen sahte alıcılar, satıcıya telefonla ulaşarak araç hakkında uzun bilgiler alıp, sonrasında aracı beğendiklerini, kaparo gönderip aracı almak istediklerini belirtiyorlar.



Satıcı kişi de aracını satacağı sevinciyle alıcı tarafa IBAN bilgilerini paylaşıyor. Ticaretin hızlı olması için dolandırıcı olan alıcı kişi bankacılık sisteminden "Ödeme iste" kısmına giriş yaparak satıcının IBAN bilgilerini girerek ödeme talep ediyor.

Satıcı kişiye ödeme istemeye ilişkin uyarı geliyor ve anlaşılan kaparo tutarını ekranda gördüğü için detaylara bakmadan ödemeyi kabul ediyor ve hesabından para çıkışına onay veriyor. Dalgınlık ya da paranın geldiğine dair mesajdan dolayı satıcı kişi onay vermesi halinde dolandırıcı olan sözde alıcı kişinin hesabına anlaşılan kaparo tutarı geçiyor.