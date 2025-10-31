Otomobilini satacakları ilgilendiriyor... Yeni dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı

Otomobil alım-satımına güvenli ödeme sistemi zorunlu tutulsa da dolandırıcılar yeni yöntemi keşfetti. Dolandırıcılar, kaparo öderken, araç sahibinin para almak yerine para göndermesini sağlamaya yönelik işlemler yapmaya başladı.

Otomobilini satacakları ilgilendiriyor... Yeni dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı - 1

Türkiye'de otomobil alım-satımı geçtiğimiz yıllarda karşılıklı güven ilişkisi esasına göre gerçekleşirken artan dolandırıcılık faaliyetleri sonrasında "güvenli ödeme" yöntemiyle elden para alışverişi, dekont sahteciliği, son dakikaya noter işleminin bırakılıp paranın ertesi gün hesaba geçeceğine dair beyanlar, aracı üstüne alan başka parayı gönderenin başka olduğu dolandırıcılıklar sona erdi.

Ancak son dönemde otomobilini satmak isteyenler bir de üzerine para verir hale geldi.

NTVPARA HABERLERİ

Otomobilini satacakları ilgilendiriyor... Yeni dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı - 2

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

İlan sitelerinden kendilerine bir kurban seçen sahte alıcılar, satıcıya telefonla ulaşarak araç hakkında uzun bilgiler alıp, sonrasında aracı beğendiklerini, kaparo gönderip aracı almak istediklerini belirtiyorlar.

Satıcı kişi de aracını satacağı sevinciyle alıcı tarafa IBAN bilgilerini paylaşıyor. Ticaretin hızlı olması için dolandırıcı olan alıcı kişi bankacılık sisteminden "Ödeme iste" kısmına giriş yaparak satıcının IBAN bilgilerini girerek ödeme talep ediyor.

Satıcı kişiye ödeme istemeye ilişkin uyarı geliyor ve anlaşılan kaparo tutarını ekranda gördüğü için detaylara bakmadan ödemeyi kabul ediyor ve hesabından para çıkışına onay veriyor. Dalgınlık ya da paranın geldiğine dair mesajdan dolayı satıcı kişi onay vermesi halinde dolandırıcı olan sözde alıcı kişinin hesabına anlaşılan kaparo tutarı geçiyor.

Otomobilini satacakları ilgilendiriyor... Yeni dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı - 3

GERİ ALMAK İÇİN UĞRAŞMAK GEREKİYOR

Dolandırıcılara parasını kaptıran satıcılar parayı geri almak için bir dizi şikayette bulunarak soruşturma açılmasını sağlaması ve dolandırıcıların yakalanıp paranın tahsil edilmesini talep etse de bu süreç uzun sürdüğü için kaparo miktarının da düşük olmasından dolayı peşine düşmüyor.

Otomobilini satacakları ilgilendiriyor... Yeni dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı - 4

KAPAROYU HESABINIZDA GÖRÜN

Kaparo alacaksanız ya elden ya da banka hesabı üzerinden vadesiz hesabınızda bakiye olarak görmeniz gerekiyor. Bankalar herhangi bir kişiden para geldiğinde "Bu parayı kabul ediyor musunuz?" gibi bildirim göndermiyor ve paranın hesaba geldiğini ifade eden bildirimler gönderiyor.

Araç alım-satım işlemlerinde her aşamayı dikkatle takip etmeniz gerekiyor. Varsa güvendiğiniz bir tanıdığınızla birlikte işlemleri gerçekleştirip tuzaklara düşmemeye dikkat edin.

DAHA FAZLA GÖSTER