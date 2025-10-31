Otomobilini satacakları ilgilendiriyor... Yeni dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı
Otomobil alım-satımına güvenli ödeme sistemi zorunlu tutulsa da dolandırıcılar yeni yöntemi keşfetti. Dolandırıcılar, kaparo öderken, araç sahibinin para almak yerine para göndermesini sağlamaya yönelik işlemler yapmaya başladı.
Türkiye'de otomobil alım-satımı geçtiğimiz yıllarda karşılıklı güven ilişkisi esasına göre gerçekleşirken artan dolandırıcılık faaliyetleri sonrasında "güvenli ödeme" yöntemiyle elden para alışverişi, dekont sahteciliği, son dakikaya noter işleminin bırakılıp paranın ertesi gün hesaba geçeceğine dair beyanlar, aracı üstüne alan başka parayı gönderenin başka olduğu dolandırıcılıklar sona erdi.
Ancak son dönemde otomobilini satmak isteyenler bir de üzerine para verir hale geldi.