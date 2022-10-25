ÖTV indirimi gelir mi? Otomobillere ÖTV indirimi ne zaman gelecek? (ÖTV indiriminde son durum)

ÖTV indiriminde son durum merak ediliyor. Araç sahibi olabilmek için artan fiyatların düşmesini bekleyen vatandaşlar, 'ÖTV indirimi gelecek mi?' sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya başladı. TŞOF Başkanı ve OSD Başkanı tarafından ÖTV indirimiyle ilgili açıklamalar yapıldı. Peki, ÖTV indirimi gelir mi? Otomobillere ÖTV indirimi ne zaman gelecek? İşte son durum.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, araçlarını yenilemek isteyen şoför esnafının vergi indirimi beklediğini ifade etti.
Apaydın, yaptığı yazılı açıklamada, şoförlerin vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek ve trafikte daha konforlu seyretmek için ticari araçlarını yenilemek istediklerini bildirdi.
Bunun için haziran 2019'da sona eren ticari araçlara yönelik ÖTV indirimi uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi çağrısında bulunan Apaydın, ticari araçlara yönelik ÖTV'nin yanında KDV indiriminin de piyasada araç fiyatlarını düşüreceğine dikkati çekti.
Vergi indiriminden taksici, dolmuşçu, servisçi, kamyoncu gibi ulaşım sektöründe faaliyet gösteren şoför esnafının memnun olacağını ve vatandaşların daha kaliteli hizmet alacaklarını belirten Apaydın, şunları kaydetti:
"Neticede şoför esnafımızın araçlarının da bir miadı var. Güncel piyasada mevcut fiyat artışları esnafımızın araç yenilemesini zorlaştırdığı gibi araçlarını yenileyemeyen esnafı da birtakım sorunlarla baş başa bırakıyor. Pandemiden yeni çıkan ve işlerini toparlamaya çalışan şoför esnafımızın araçlarını yenileyerek hizmet kalitesini artırmasına vesile olunmalı. Devletimiz her zaman esnafının yanında olduğu gibi oluşan bu sıkıntının giderilmesi için de beklentiye ilaç olmalı."
ÖTV konusunda matrahın güncellenmesine ihtiyaç olduğunu dile getiren Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, ÖTV indirimine yönelik açıklamalarda bulundu.
Eroldu açıklamasında, "Böyle bir değişikliğin de olacağını ben beklemiyorum ama tabii sonuçta bu söylentiler, bu konuşmalar da iç piyasaya zarar veriyor bir yerde. Çünkü bunları dikkate alarak bazı müşterilerde erteleme kararları olabiliyor.
Bu mutlaka yönetmemiz gereken bir konu. Şimdi tabii ihraç pazarlarındaki bu talep daralması riskine karşılık bizim muhakkak otomotiv sanayini korumak anlamında, otomotiv sanayinin yarattığı istihdam, otomotiv sanayinin yarattığı ihracat, katma değeri korumak anlamında yukarıdaki maddelerle iç piyasanın desteklenmesi bizce son derece önemli bir yer teşkil ediyor." ifadelerine yer verdi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ticari araçlar için ÖTV indirimi talep etti. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, ulaşım sektöründeki esnafın sorunlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Palandöken, yazılı açıklamasında, ulaşım sektöründeki esnafın sorunlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Sektörde faaliyet gösteren esnaf için ticari araçlarda bir defaya mahsus ÖTV indirimi yapılmasını talep eden Palandöken, "Otomobildeki kur artışı yüzde 100'ün üzerinde. Bu durumda daha önce yüzde 45 ÖTV'ye tabi bir otomobilin bugünkü ÖTV oranı yüzde 80 oldu. Daha da ötesi, vergisiz fiyatı 200 bin liranın altında otomobil kalmadığı için en düşük ÖTV oranı yüzde 80'e çıktı. Bu da araç fiyatlarının ekstra artmasına sebep oluyor. 2015'te olduğu gibi ticari araçlar için yeniden bir defaya mahsus ÖTV indirimi getirilmeli." ifadelerini kullandı.
Palandöken, araç fiyatlarının yükselmesi sebebiyle son dönemde zorunlu trafik sigortası ve kasko primlerinde aşırı yükseliş yaşandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"ÖTV matrahı güncellenmediği için araçların ÖTV oranları ve dolayısıyla satış fiyatları 3 kat arttı. Sigortasızlığın önüne geçmek ve piyasaların canlanması için bir defaya mahsus ÖTV oranları sıfırlanmalı ve yine ÖTV oranlarının eski seviyesine dönmesi için matrah güncellemesi yapılmalı."