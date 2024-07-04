Özel okul fiyatları katlandı | Ek masraflarla 1 milyon lirayı buluyor
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) puanlarının açıklanmasıyla birlikte ailelerin çocuklarını gönderecek okul arayışları sürüyor. Bu noktada özel okulları tercih etmek çok kolay değil çünkü fiyat atışları dikkat çeken seviyelere ulaştı. Servis, kırtasiye ve yemek gibi ek hizmetlerin eklenmesiyle bazı okullarda yıllık maliyet 1 milyon lirayı da geçiyor. Önceki yıllarla kıyaslandığında devlet okullarını tercih edenlerin sayısında da artış var.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı.
LGS tercihleri ne zaman bitecek? Lise tercihleri nasıl yapılır?