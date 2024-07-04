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Özel okul fiyatları katlandı | Ek masraflarla 1 milyon lirayı buluyor

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) puanlarının açıklanmasıyla birlikte ailelerin çocuklarını gönderecek okul arayışları sürüyor. Bu noktada özel okulları tercih etmek çok kolay değil çünkü fiyat atışları dikkat çeken seviyelere ulaştı. Servis, kırtasiye ve yemek gibi ek hizmetlerin eklenmesiyle bazı okullarda yıllık maliyet 1 milyon lirayı da geçiyor. Önceki yıllarla kıyaslandığında devlet okullarını tercih edenlerin sayısında da artış var.

Özel okul fiyatları katlandı | Ek masraflarla 1 milyon lirayı buluyor - 1

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları açıklandı.

LGS tercihleri ne zaman bitecek? Lise tercihleri nasıl yapılır?

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Özel okul fiyatları katlandı | Ek masraflarla 1 milyon lirayı buluyor - 2

1 MİLYON TL

Tercih süreci devam ederken ister devlet ister özel olsun öğrencilerin ailelerinin arayışları sürüyor.

Özellikle de özel okullarda fiyatlar dikkat çeken seviyere çıktı. Bazı okulların fiyatı yıllık 1 milyon liraya ulaştı. 

Özel okul fiyatları katlandı | Ek masraflarla 1 milyon lirayı buluyor - 3

TALEP AZALDI

Fiyatlar tercihlere de yansıyor. Önceki yıllarla kıyaslandığında özel okullara giden öğrenci sayısı azalırken devlet okullarına talep arttı.

Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, okulların yıl içindeki giderleri ve masrafları için yüzde 300'e yakın artış talep edebildiklerinden bahsetti. Gültekin, okulların talep ettiği zamdan öğretmenlerin yararlanamadığını ve bunun en büyük sorunların başında geldiğini dile getirip "Ne yazık ki bu da karşımıza çıkmıyor. Veli, öğretmen ve işletme açısından sorun var. Hepsi haklı..." dedi.

Özel okul fiyatları katlandı | Ek masraflarla 1 milyon lirayı buluyor - 4

FİYATLAR KATLANDI

Üsküdar Amerikan Lisesi’nde hazırlık sınıfı yüzde 100’den fazla artışla 975 bin liraya, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde 370 bin liradan 953 bin liraya, Özel Alman Lisesi’nin fiyatı da 4 kattan fazla artışla 905 bin liraya çıktı.

Özel okul fiyatları katlandı | Ek masraflarla 1 milyon lirayı buluyor - 5

Fransız liselerinde ücretler 800 bin lirayı aştı.

Özel okul fiyatları katlandı | Ek masraflarla 1 milyon lirayı buluyor - 6

Çocuğunu LGS puanı istemeyen özel okullarda göndermek isteyen velilerin yıllık en az 300 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

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