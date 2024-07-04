Özel okul fiyatları katlandı | Ek masraflarla 1 milyon lirayı buluyor

TALEP AZALDI

Fiyatlar tercihlere de yansıyor. Önceki yıllarla kıyaslandığında özel okullara giden öğrenci sayısı azalırken devlet okullarına talep arttı.

Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, okulların yıl içindeki giderleri ve masrafları için yüzde 300'e yakın artış talep edebildiklerinden bahsetti. Gültekin, okulların talep ettiği zamdan öğretmenlerin yararlanamadığını ve bunun en büyük sorunların başında geldiğini dile getirip "Ne yazık ki bu da karşımıza çıkmıyor. Veli, öğretmen ve işletme açısından sorun var. Hepsi haklı..." dedi.