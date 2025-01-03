Özel okul fiyatları ne kadar zamlanacak? 2025-2026 yılı zam oranı netleşiyor
Özel okul fiyatları gelecek yıl ne kadar zamlanacak? Bu soru bugün açıklanan enflasyon verisiyle birlikte yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ndeki formüle göre özel okullar gelecek yıl en fazla yüzde 54,8 oranında zam yapabilecek. Kıyafet ve etüt gibi hizmetlerin zam oranı ise en fazla yüzde 49,8 olacak.
Özel okulların gelecek yıl yapabilecekleri en yüksek zam oranı netleşti.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği bugün değişti.
Yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yönetmelikte fahiş fiyat artışlarının önüne geçebilmek için ilk kez kademe başlarına ilişkin bir adım atıldı.
Söz konusu maddede, “Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz.” deniliyor.