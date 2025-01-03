Özel okul fiyatları ne kadar zamlanacak? 2025-2026 yılı zam oranı netleşiyor

KIYAFET VE ETÜT FİYATLARI NE KADAR ZAMLANACAK?

Yeni yönetmelikte yemek ve servis ücretlerine yönelik bir düzenleme yok ancak diğer hizmetlere ilişkin önlemler alındı.

Buna göre pansiyon, kıyafet, etüt, uluslararası diploma, sertifika programı gibi hizmetlerin ücretleri artık bir formüle göre hesaplanacak.

Yönetmelikle birlikte 12 aylık ÜFE ve TÜFE’nin yarısının 5 puan azı kadar kadar zam yapılabilecek.

Böylece gelecek yıl bu kalemlere yüzde en fazla yüzde 49,8 oranında zam yapılabilecek.