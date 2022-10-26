Palamut bolluğu yaşanan Karadeniz'de balıkçıların mayın endişesi

Bu yıl Karadeniz'de palamut bolluğunun yaşandığını söyleyen 20 yıllık balıkçı Oğuz Çevik, "Şu anda palamut bol miktarda var, sonra da lüfer ve çinekop bekliyoruz. Ancak mayın tedirginliği var'' dedi.



Çevik, gece karanlıkta avlandıklarını ve bu yüzden de hiçbir şey görmediklerini de belirterek, ''Bu sene korka korka bir balıkçılık yapıyoruz. Bu yaz ayında da ilk mayınların çıktığında da gece balıkçılık yapmak yasaklanmıştı. Şu an bir öyle bir yasak gelse balıkçı biraz zor duruma da düşer" dedi.