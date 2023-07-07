Pasaport harcı ne kadar oldu? 6 ay, 3 yıl ve 10 yıllık yeni pasaport ücretleri (2023 güncel pasaport harcı ücretleri)

2023 pasaport harcı ücreti, yurt dışına çıkmak için pasaport almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan karar sonrasında pasaport harçları yüzde 50 zamlandı. Peki, yeni pasaport harçları ne kadar oldu?