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Pasaport harcı ne kadar oldu? 6 ay, 3 yıl ve 10 yıllık yeni pasaport ücretleri (2023 güncel pasaport harcı ücretleri)

Pasaport harçlarının ne kadar olduğu, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararların ardından sorgulanmaya başladı. Pasaportunun bitiş süresi yaklaşan birçok kişi, yeni zamlı pasaport ücretlerini merak ediyor. İşte 6 aylık, 1 yıl, 3 yıl ve 10 yıllık yeni pasaport harcı ücretleri.

Pasaport harcı ne kadar oldu? 6 ay, 3 yıl ve 10 yıllık yeni pasaport ücretleri (2023 güncel pasaport harcı ücretleri) - 1

2023 pasaport harcı ücreti, yurt dışına çıkmak için pasaport almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan karar sonrasında pasaport harçları yüzde 50 zamlandı. Peki, yeni pasaport harçları ne kadar oldu?

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Pasaport harcı ne kadar oldu? 6 ay, 3 yıl ve 10 yıllık yeni pasaport ücretleri (2023 güncel pasaport harcı ücretleri) - 2

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

İşte 6 aylık, 3 yıl ve 10 yıllık yeni pasaport harcı ücretleri;

Pasaport harcı ne kadar oldu? 6 ay, 3 yıl ve 10 yıllık yeni pasaport ücretleri (2023 güncel pasaport harcı ücretleri) - 3

6 AYLIK PASAPORT HARCI NE KADAR?

6 aylık pasaportun harcı 689 liradan 1034 liraya yükseldi. 501 liralık defter bedeliyle birlikte toplam 6 aylık harç tutarı 1535 lira oldu.

Pasaport harcı ne kadar oldu? 6 ay, 3 yıl ve 10 yıllık yeni pasaport ücretleri (2023 güncel pasaport harcı ücretleri) - 4

1 YILLIK PASAPORT HARCI NE KADAR?

1 yıllık pasaportun harç bedeli 1008 liradan 1512 liraya çıktı. 501 liralık defter bedeliyle birlikte 1 yıllık pasaportun toplam maliyeti 2 bin 13 liraya ulaştı.

Pasaport harcı ne kadar oldu? 6 ay, 3 yıl ve 10 yıllık yeni pasaport ücretleri (2023 güncel pasaport harcı ücretleri) - 5

2 YILLIK PASAPORT HARCI NE KADAR?

2 yıllık pasaportun harç bedeli 1646 liradan 2469 liraya çıktı. 501 liralık defter bedeliyle birlikte 2 yıllık pasaportun toplam maliyeti 2 bin 970 liraya ulaştı.

Pasaport harcı ne kadar oldu? 6 ay, 3 yıl ve 10 yıllık yeni pasaport ücretleri (2023 güncel pasaport harcı ücretleri) - 6

3 YILLIK PASAPORT HARCI NE KADAR?

3 yıllık pasaportun harç bedeli 2 bin 338 liradan 3 bin 507 liraya çıktı. 501 liralık defter bedeliyle birlikte 3 yıllık pasaportun toplam maliyeti 4 bin 8 liraya ulaştı.

Pasaport harcı ne kadar oldu? 6 ay, 3 yıl ve 10 yıllık yeni pasaport ücretleri (2023 güncel pasaport harcı ücretleri) - 7

3 YILIN ÜZERİNDEKİ PASAPORT HARCI NE KADAR?

3 yılın üzerindeki pasaportun harç bedeli ise 3 bin 295 liradan 4 bin 943 liraya çıktı. 501 liralık defter bedeliyle birlikte 3 yılın üzerindeki pasaportun toplam maliyeti 5 bin 444 liraya ulaştı.

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