Pasaport harcı ne kadar oldu? 6 ay, 3 yıl ve 10 yıllık yeni pasaport ücretlerine zam Resmi Gazete'de (2023 güncel pasaport harcı ücretleri)
Pasaport harçlarının ne kadar olduğu, bugün 32 bin 247 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararların ardından sorgulanmaya başladı. Pasaportunun bitiş süresi yaklaşan birçok kişi, yeni zamlı pasaport ücretlerini merak ediyor. Karara göre, 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ve 3 yılın üzerinde olan tüm pasaport harçlarına yüzde 50 zam uygulandı. İşte 6 aylık, 1 yıl, 3 yıl ve 10 yıllık yeni pasaport harcı ücretleri.
2023 pasaport harcı ücreti, yurt dışına çıkmak için pasaport almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan karar sonrasında pasaport harçları yüzde 50 zamlandı. Peki, yeni pasaport harçları ne kadar oldu?