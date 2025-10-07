Pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları... Hepsi değişiyor
2025 yılına ait Yeniden Değerleme Oranı'nın belli olmasıyla birlikte 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren vergi, harç, cezalar, çalışanların yemek ve ulaşım ücretleri yükselecek.
Her yıl olduğu gibi Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Yeniden Değerleme Oranı da belirlenmiş oluyor.
ÜFE verisinin 12 aylık ortalaması Yeniden Değerleme Oranı'nı oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı. Bu yıl ise yüzde 22-24 aralığında bir rakam çıkması tahmin ediliyor.
Yeniden Değerleme Oranı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisiyle azaltılıp artırılabiliyor.