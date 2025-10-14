Peşinatsız, faizsiz, ara ödemesiz ev sahibi olma imkanı: Yeni Yuvam modeli

9. “Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli”ne katılım bedeli nedir ve nasıl ödenir?



“Emlak Konut Yeni Yuvam Modeli” kapsamında, Emlak Katılım Tasarruf Finansmanı üzerinden kullanılacak finansman desteğinin %50’lik bölümü için %7 oranında katılım bedeli alınır. Bu bedel, peşin olarak ya da kredi kartına 6 taksit imkânıyla ödenebilir. Finansman şirketi tarafından, organizasyon bedeli dışında herhangi bir ek ödeme veya başvuru ücreti alınmaz.