Peşinatsız, faizsiz, ara ödemesiz ev sahibi olma imkanı: Yeni Yuvam modeli
Konuta erişimi kolaylaştıracak sistem devreye girdi. Emlak Konut'un "Yeni Yuvam Modeli"yle faizsiz, peşinatsız, ara ödemesiz ev sahibi olunuyor.
Emlak Konut'un projelerinden ev almak isteyenler için "Yeni Yuvam Modeli" uygulanacak. Faizsiz, peşinatsız ve ara ödemesiz olarak satışa sunulan Emlak Konut'un projelerindeki konutlar teslim edilecek. Yapımı devam edenlerse yapımı tamamlandığında teslim olacak.
Tasarruf finansmanında bir ilk olarak bekleme süresi olmadan ve bitmemiş konutların da satışı gerçekleştirilebilecek.