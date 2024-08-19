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Piyasaların yönünü Powell belirleyecek

Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın cuma günü yapacağı açıklamaya odaklandı. Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyaller piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.

Piyasaların yönünü Powell belirleyecek - 1

Küresel ekonomide bu haftanın en önemli gündemi Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu olacak.

Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyaller piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.

Fed'in eylülde faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakılırken, faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin fiyatlamaların değişiklik göstermesi Powell'ın açıklamalarının önemini daha da artırıyor.

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Piyasaların yönünü Powell belirleyecek - 2

İNDİRİM SİNYALİ GELECEK Mİ?

Yatırımcılarda Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü yapacağı konuşmada faiz indirimine gidilmesi yönünde mesaj vereceğini düşücesi hakim durumda...

Piyasalar, eylül ayında 25 baz puan faiz indirimine kesin gözüyle bakarken, 50 baz puan faiz indirimine yüzde 25 olasılık verdi.

Analistler, ABD para politikalarının yönünün Powell'ın mesajlar ile netlik kazanabileceğine vurgu yaptı.

Piyasaların yönünü Powell belirleyecek - 3

PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLIYOR

Fed'in Kansas City şubesi ev sahipliğinde 1978'den bu yana düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu bu yıl 22-24 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Merkez bankacılar, ekonomistler, finansal piyasa katılımcıları, akademisyenler ve hükümet temsilcileri, uzun vadeli politika konularını ele almak için ABD'nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında düzenlenecek sempozyumda buluşacak.

Piyasaların yönünü Powell belirleyecek - 4

TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENECEK

Faiz indirimi fiyatlamalarının tarım dışı istihdam verisine bağlı olarak değişebileceği ifade ediliyor. Tarım dışı istihdam verisi 6 Eylül'de açıklanacak. Fed'in faiz kararını açıklayacağı Para Politikası Kurulu (FOMC) toplantısı ise 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek

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