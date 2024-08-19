Piyasaların yönünü Powell belirleyecek

PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLIYOR

Fed'in Kansas City şubesi ev sahipliğinde 1978'den bu yana düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu bu yıl 22-24 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.



Merkez bankacılar, ekonomistler, finansal piyasa katılımcıları, akademisyenler ve hükümet temsilcileri, uzun vadeli politika konularını ele almak için ABD'nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole kasabasında düzenlenecek sempozyumda buluşacak.