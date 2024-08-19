Piyasaların yönünü Powell belirleyecek
Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın cuma günü yapacağı açıklamaya odaklandı. Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyaller piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.
Küresel ekonomide bu haftanın en önemli gündemi Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu olacak.
Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyaller piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.
Fed'in eylülde faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakılırken, faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin fiyatlamaların değişiklik göstermesi Powell'ın açıklamalarının önemini daha da artırıyor.