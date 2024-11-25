Piyasada 50 dolar paniği! Bankalar ve döviz büroları alımları durduruyor

BANKA VE DÖVİZ BÜROLARI ÇAĞRISI

Kırbaş, Alanya halkına önemli bir uyarıda bulunarak, döviz alım satımı için sadece bankalar ve yetkili döviz bürolarını tercih etmeleri gerektiğini belirtti.



Bunun vatandaşları sahte paralardan korumanın en etkili yolu olduğunu ifade eden Kırbaş, "Hiçbir koşulda, bankalar ve yetkili döviz büroları dışında döviz alım satımı yapmamalıyız" dedi.