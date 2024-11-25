Piyasada 50 dolar paniği! Bankalar ve döviz büroları alımları durduruyor
Yurt dışında basılan sahte 50 dolarlık banknotların Türkiye'de piyasaya sürülmeye çalışıldığı tespit edildi. Alanya Dövizciler Birliği Başkanı Turgay Kırbaş, bankalar ve bazı döviz bürolarının 50 dolar banknot alımlarını durduğunu açıkladı. Sahte dolarların para sayma makinalarından bile geçebildiğini belirten Kırbaş, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Alanya Dövizciler Birliği Başkanı Turgay Kırbaş, Ortadoğu, Asya ve Balkanlar'da basılıp Türkiye'ye sokulmaya çalışılan sahte 50 dolarlık banknotların Alanya'da da piyasaya sürülmeye çalışıldığını belirtti.
Sahte paraların gerçeklerinden ayırt edilmesinin neredeyse imkansız olduğunu vurgulayan Kırbaş, hatta para sayma makinelerinden geçebildiğini söyledi.