Piyasada sahte dolar korkusu: 2009'dan önce basılanlar alınmıyor
Piyasada sahte 50 ve 100 dolar krizi sürüyor. Kapalıçarşı'da tedirginlik devam ederken, döviz büroları gelen müşterileri geri çeviriyor. Esnaf, alışverişlerde 10 ve 20 dolarlık banknotları kullanmaya başladı. Bankalarda da farklı tedbirler devreye alındı. Bazı bankalar, 2009 yılından önce basılmış 50 ve 100 dolarlık banknotların alımını durdurdu. Yüklü miktarda nakit döviz alımı da kabul edilmiyor.
Piyasalarda sahte dolar tedirginliği sürüyor.
Bankaların sahte dolarla mücadele için farklı tedbirleri devreye aldı.
Piyasanın kalbinin attığı Kapalıçarşı'da döviz büroları gelen müşterileri geri çevirmeye devam ediyor.
Esnaf, alışverişlerde 10 ve 20 dolarlık banknotları kullanmaya başladı.