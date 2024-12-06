Piyasada sahte dolar korkusu: 2009'dan önce basılanlar alınmıyor

Piyasada sahte 50 ve 100 dolar krizi sürüyor. Kapalıçarşı'da tedirginlik devam ederken, döviz büroları gelen müşterileri geri çeviriyor. Esnaf, alışverişlerde 10 ve 20 dolarlık banknotları kullanmaya başladı. Bankalarda da farklı tedbirler devreye alındı. Bazı bankalar, 2009 yılından önce basılmış 50 ve 100 dolarlık banknotların alımını durdurdu. Yüklü miktarda nakit döviz alımı da kabul edilmiyor.

Piyasada sahte dolar korkusu: 2009'dan önce basılanlar alınmıyor - 1

Piyasalarda sahte dolar tedirginliği sürüyor.

Bankaların sahte dolarla mücadele için farklı tedbirleri devreye aldı.

Piyasanın kalbinin attığı Kapalıçarşı'da döviz büroları gelen müşterileri geri çevirmeye devam ediyor.

Esnaf, alışverişlerde 10 ve 20 dolarlık banknotları kullanmaya başladı.

NTVPARA HABERLERİ

Piyasada sahte dolar korkusu: 2009'dan önce basılanlar alınmıyor - 2

Sahte dövizin dolaşımın engellenmesi amacıyla kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri devam etti.

Piyasada sahte dolar korkusu: 2009'dan önce basılanlar alınmıyor - 3

SADECE YENİ BASKILAR KABUL EDİLİYOR

Bazı bankalar, 2009 yılından önce basılmış 50 ve 100 dolarlık banknotların alımını, para sayma ve ATM makinelerindeki yazılım güncellemeleri tamamlanana kadar durdurdu.

Piyasada sahte dolar korkusu: 2009'dan önce basılanlar alınmıyor - 4

Söz konusu bankalar sadece yeni baskı 100 dolar kabul ediyor.

Piyasada sahte dolar korkusu: 2009'dan önce basılanlar alınmıyor - 5

YÜKSEK TUTARDA NAKİT DÖVİZ ALINMIYOR

Bu süreçte bazı bankaların yüksek tutardaki dövizi nakit olarak kabul etmediği, bazı bankaların da basım yılı fark etmeksizin 50 dolarlık banknotları almadığı öğrenildi.

Piyasada sahte dolar korkusu: 2009'dan önce basılanlar alınmıyor - 6

Bankacılık sektörü yetkilileri, alıcıların herhangi bir banka şubesinden teslim aldığı dolarların sahte olma ihtimali bulunmadığını belirtiyor.

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