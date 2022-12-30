Piyasalar 2023'te nasıl olacak? Ekonomide 2023 beklentileri ne?

Yatırım Danışmanı Üzeyir Doğan, "Baz etkisi nedeniyle hızlı düşüş göreceğiz enflasyonda ama yine aylık enflasyona baktığımızda yüzde 3'ler civardında enflasyon beklentileri var piyasa da bu da borsayı destekleyecektir. Borsa istanbul 2023'ün ilk yarısında seçime kadar olan dönemde ufak çaplı düzeltmeler olsa da 2022'nin devamı niteliğinde olacağı kanaatindeyim. 2023'ün sonu 2024'ün başı gibi biz Amerika'da faiz indirimlerini konuşuyo olacağız bu da altın fiyatlarına ciddi anlamda yeniden pozitif katkı sağlayacak" dedi.