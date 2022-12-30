Piyasalar 2023'te nasıl olacak? Ekonomide 2023 beklentileri ne?

2022 yılı piyaslar açısından zorlu geçti. Peki yatırımcılar 2023'te gelişmekte olan piyasalarda nelere dikkat edecek? Uzmanlar 2023 beklentilerini açıkladı...
Ekonomist Nilüfer Sezgin, "Dolar endeksinin artık güçlenmeye devam etmediği bir yıl görebiliriz fakat burda risk nedir risk maalesef resesyon. Resesyon ihtimali dünya geneli için canlılığını koruyor. Yurt içinde ise enflasyon cephesinde düşüş beklentimiz var. Baz etkileri ilk yarıda oldukça kuvvetli. Fakat yılın ikinci yarısı enflasyon açısında biraz daha gerçek başarının ölçümlenebileceği bi dönem olacak çünkü baz etkileri çok fazla devrede olmayacak. İlk yarıda büyümenin de olumlu performans sergileyeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Nasıl Bir Ekonomi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, "Kolay bir yıl olmayacağı belli önümüzde seçim var belirsizliklerin birinci arıda ayrı ikinci yarıda farklı olması bekleniyor. Hem İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan hem de Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ikisi birden, ikinci yarıya ilişkin belirsizliklerin artabileceğine vurgu yaptılar bence haklılar birinci yarı ile farklı olacak. Seçim öncesi dönem ile seçim sonrası farklı olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Finansal Danışman Tuncay Turşucu "Ben daha iyi bir ABD ve Avrupa'da daha iyi borsalar bekliyorum açıkçası. Ons altın bence 2023 yılında biraz daha yukarı doğru hareketler yapabilir 2 bin dolar hareketini tahmin ediyorum. Yurt dışı piyasalar biraz daha öne çıkıcak. Borsa bize göre yılın ilk yarısında yine iyi olabilir ama ikinci yarısında artık daha seçiçi olucaz" değerlendirmesinde bulundu.
Yatırım Danışmanı Üzeyir Doğan, "Baz etkisi nedeniyle hızlı düşüş göreceğiz enflasyonda ama yine aylık enflasyona baktığımızda yüzde 3'ler civardında enflasyon beklentileri var piyasa da bu da borsayı destekleyecektir. Borsa istanbul 2023'ün ilk yarısında seçime kadar olan dönemde ufak çaplı düzeltmeler olsa da 2022'nin devamı niteliğinde olacağı kanaatindeyim. 2023'ün sonu 2024'ün başı gibi biz Amerika'da faiz indirimlerini konuşuyo olacağız bu da altın fiyatlarına ciddi anlamda yeniden pozitif katkı sağlayacak" dedi.