Piyasalar diken üstünde, savaş çığlıkları atılıyor. Hisse ve altını olanları neler bekliyor?

ABD borsaları dün savaş çığlıklarına rağmen pozitif tarafta yer aldı. Vadeli işlemlerde ise çok yüksek olmasa da pozitif tarafta kalındığı gözlemleniyor.

Borsa İstanbul'la yükseliş açısından büyük benzerlik gösteren Güney Kore Kospi endeksi de rekor kırdı.

BORSA İSTANBUL NEDEN ETKİLENİYOR

İran'a olan komşuluk ve ikili ilişkilerin yanında olası bir ABD saldırısı sonrası İran'ın, ABD müttefiki olan ülkelere saldıracağını açıklaması endişe kaynaklarından biri oluyor. Ancak ABD'nin bölgede birçok müttefikinin olması ve saldırı planlarını buna göre yapmasından dolayı İran'ın savunma gücünün etkisiz hale getirileceği, savaşın birkaç gün değil uzun süreceği, ülkede rejimin değişeceği, mevcut rejimdeki yöneticilerin saldırılar neticesinde öleceği gibi birçok argüman masada bulunuyor.

Dün Axios'ta yayımlanan makale sonrasında BİST sert tepki gösterip yüzde 2'ye yakın primli seviyeden eksilere gerilemesi ve sonrasında gün sonuna doğru yine pozitif tarafta kapanması da buna işaret olarak görünüyor.