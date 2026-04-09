Piyasalar diken üstünde. Trump konuştu: Silahlar patlar
09.04.2026 08:03
Burak Taşçı
ABD-İsrail ve İran arasındaki ateşkes kırılganlığını koruyor. İran tarafı ateşkesin ihlal edildiğini öne sürerken ABD tarafı silahların yeniden patlayabileceği uyarısında bulundu. Piyasalar ise açıklamalar ışığında yön bulmaya çalışıyor.
Küresel piyasalar bir ayı aşkın süredir devam eden ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşa odaklanmıştı. Üç ülke arasındaki savaş Körfez bölgesindeki diğer ülkelere de sıçramış ve stratejik hedeflere saldırılar gerçekleştirilmişti.
Dünya petrol arzının yüzde 30'a yakınının geçtiği Hürmüz Boğazı, İran tarafından kontrol altına alındı ve geçişlere kapatıldığı için petrol sevkiyatı durdu.
TRUMP YİNE KONUŞTU: SİLAHLAR PATLAR
ABD Başkanı Donald Trump, ateşkese ilişkin olarak "Gerçek bir anlaşmaya tam olarak uyulana kadar tüm ABD gemileri, uçakları ve askerî personeli İran'ın içinde ve çevresinde yerinde kalacak. Herhangi bir nedenle böyle olmazsa, ki bu son derece düşük bir ihtimal, o zaman daha büyük, daha iyi ve daha güçlü, şimdiye kadar kimsenin görmediği şekilde "silahlar patlar". Nükleer silah olmayacak ve Hürmüz Boğazı açık ve güvenli olacak." dedi.
ABD VE İRAN ATEŞKES İLAN ETTİ
ABD ve İran geçtiğimiz gün iki haftalık geçici ateşkes ilan ederek yarın şartları görüşmek üzere toplanacak. Ancak İran tarafı ateşkesin ihlal edildiğine dair açıklamalarda bulununca ateşkes kırılganlık göstermeye başladı ve piyasalar da bu duruma anında tepki gösterdi.
KÖRFEZ'İN PETROLÜ DAHA DEĞERLİ
Körfez'den çıkan petrolü rafine edilmesi Rusya ve Venezuela petrolünden çok daha kolay olduğu için daha değerli durumda ve daha çok tercih ediliyor. Rafine maliyetlerinin düşük ve hızlı gerçekleşmesi Körfez petrolüne olan ilgiyi artırıyor.
PETROL YÜKSELİŞE GEÇTİ
Petrol fiyatları savaşla birlikte yüzde 50 civarında prim yapmıştı. Türkiye'nin kullandığı Brent petrol 95 dolar, WTI petrol ise 91,92 dolar seviyesinden satılıyor.
PETROL YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ
Petrol fiyatları ateşkesteki kırılganlık ve Hürmüz Boğazı'nın kapalılık durumunun devam etmesi sebebiyle yükselmeye başladı. Dün yüzde 10'un üzerinde gerileyen petrol bugün yüzde 1'e yakın primle seyrediyor.
DOLAR DA DEĞER KAZANDI
Petroldeki yükseliş dolara da değer kazandırdı. Dolar diğer para birimleri karşısında dünkü kayıplarını silmeye çalışıyor.
ALTIN VE GÜMÜŞ GERİLİYOR
Dolardaki değer kazancı, petroldeki yükseliş değerli metallerin fiyatlarını düşürmeye başladı. Dün yüzde 3-4 civarında yükseliş gösteren altın ve gümüş bugün yatay seyre yöneldi.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 725 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 698 dolar, en yüksek de 4 bin 733 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 711 dolardan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 755 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 721 lira, en yüksek de 6 bin 769 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 742 liradan alıcı buluyor.
ABD BORSALARI RALLİ YAPTI
New York borsası, ABD ile İran arasında geçici ateşkes sağlanmasıyla günü ralliyle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, bin 300 puandan fazla değer kazandı ve yüzde 2,85 artarak 47 bin 909 puana ulaştı.
NELER BEKLENİYOR
VİOP gece seansını satıcılı kapadı ve Borsa İstanbul'un açılışı için gösterge niteliği taşıyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 4,76 değer kazanarak 13 bin 536 puandan günü tamamlamıştı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 615,28 puan artarken, toplam işlem hacmi 263,1 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 8,54, holding endeksi yüzde 5,79 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 8,54 ile bankacılık, tek kaybettiren ise yüzde 1,21 kimya petrol plastik oldu.