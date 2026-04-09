Piyasalar diken üstünde. Trump konuştu: Silahlar patlar

Küresel piyasalar bir ayı aşkın süredir devam eden ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşa odaklanmıştı. Üç ülke arasındaki savaş Körfez bölgesindeki diğer ülkelere de sıçramış ve stratejik hedeflere saldırılar gerçekleştirilmişti.

Dünya petrol arzının yüzde 30'a yakınının geçtiği Hürmüz Boğazı, İran tarafından kontrol altına alındı ve geçişlere kapatıldığı için petrol sevkiyatı durdu.

TRUMP YİNE KONUŞTU: SİLAHLAR PATLAR

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkese ilişkin olarak "Gerçek bir anlaşmaya tam olarak uyulana kadar tüm ABD gemileri, uçakları ve askerî personeli İran'ın içinde ve çevresinde yerinde kalacak. Herhangi bir nedenle böyle olmazsa, ki bu son derece düşük bir ihtimal, o zaman daha büyük, daha iyi ve daha güçlü, şimdiye kadar kimsenin görmediği şekilde "silahlar patlar". Nükleer silah olmayacak ve Hürmüz Boğazı açık ve güvenli olacak." dedi.