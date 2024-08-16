Piyasalar faiz kararına odaklandı: Nelere dikkat edilecek?

Gecelik piyasada faiz koridorunun alt bandından sınırsız likidite çekebilen TCMB, bu hafta Takasbank Para Piyasası’nda da işlem yapmaya başladı.



Veriler dün itibarıyla likidite fazlasının yaklaşık 140 milyar lira olduğunu gösterdi. Gecelik faiz ise dün yüzde 50,36 ile hafta başından beri ilk kez politika faizinin üzerine çıktı.