Piyasalar faiz kararına odaklandı: Nelere dikkat edilecek?
Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Enflasyon beklentilerinin gerilemeye başladığı bir dönemde TCMB'nin alacağı kararlar merak ediliyor. Para Politika Kurulu'nun toplantısı öncesi bilinmesi gerekenler...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 Ağustos Salı günü faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, Başkan Fatih Karahan'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na katılması nedeniyle erkene çekilmişti.
Ekonomistler, politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulacağına kesin gözüyle bakıyor. Yıl sonu politika faizi tahminlerinin medyanı yüzde 45 seviyesinde kaydedildi.