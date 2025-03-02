Piyasalar için kritik hafta: Gözler enflasyon ve faiz kararında

Ekonomi gündemi bu hafta yoğun geçecek. Yarın şubat ayı enflasyonu belli olacak. Perşembe günü ise faiz kararı açıklanacak. İşte kritik hafta öncesi bilinmesi gerekenler...

Piyasalar için kritik hafta: Gözler enflasyon ve faiz kararında - 1

Piyasalarda gözler enflasyon ve faiz kararına çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı enflasyon verisini yarını açıklayacak.

Enflasyonun ardından Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı izlenecek.

TCMB, yılın ikinci faiz kararını 6 Şubat Perşembe günü duyuracak.

Ayrıca pazartesi günü yurt içi ÜFE, imalat sektörü PMI, bankacılık sektörü net kârı, salı reel efektif döviz kuru, cuma piyasa katılımcıları anketi, hazine nakit dengesi verileri takip edilecek.

NTVPARA HABERLERİ

Piyasalar için kritik hafta: Gözler enflasyon ve faiz kararında - 2

ENFLASYON GERİLEYECEK Mİ?

Piyasalarda şubat ayı enflasyonunun yüzde 3 olarak açıklanması bekleniyor.

Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 ile beklentilerin üzerinde açıklanmıştı.

2024 yılı şubat ayında ise aylık enflasyon yüzde 4,53 artış göstermişti.

Yıllık enflasyonun ise yüzde 42,12'den yüzde 40'a ineceği öngörülüyor.

Piyasalar için kritik hafta: Gözler enflasyon ve faiz kararında - 3

FAİZ İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 42,5 seviyesine düşürülmesi bekliyor.

Yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 30 bandına oturmuş durumda...

TCMB, ocak ayında faizi 250 baz puan indirerek yüzde 45'e çekmişti.

Piyasalar için kritik hafta: Gözler enflasyon ve faiz kararında - 4

ÖNCÜ VERİLER NASIL GELDİ?

Öncü gösterge niteliğindeki Türk-İş ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) verileri, aylık enflasyonda artışın devam ettiğine işaret etti.

İTO verilerine göre İstanbul'da şubat ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,19 arttı. Yıllık artış ise yüzde 45,35 olarak gerçekleşti.

Türk-İş'in mutfak enflasyonu verisi ise şubatta yüzde 5,39'luk artış kaydetti. Mutfak enflasyonundaki on iki aylık değişim oranı yüzde 43,47, yıllık ortalama artış yüzde 57,73 oldu.

Piyasalar için kritik hafta: Gözler enflasyon ve faiz kararında - 5

ENFLASYONA SAĞLIK AYARI

Kamu sağlık kurumlarına yönelik hasta katılım payı tutarının düşürülmesinin ardından enflasyon beklentileri aşağı yönlü revize edildi.

Devlet hastanelerinde hasta muayene katılım payı tutarı 45 liradan 20 liraya düşürülmüştü.

Bu karar ile birlikte ekonomistler, şubat enflasyon beklentilerini yüzde 4 civarından yüzde 3'e doğru güncelledi.

Hasta katılım payı tutarının ocak ayında artırılması kararının yıllık enflasyonda 1,5 puanlık yukarı yönlü etkiye yol açacağı öngörülüyordu.

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