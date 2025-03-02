Piyasalar için kritik hafta: Gözler enflasyon ve faiz kararında
Ekonomi gündemi bu hafta yoğun geçecek. Yarın şubat ayı enflasyonu belli olacak. Perşembe günü ise faiz kararı açıklanacak. İşte kritik hafta öncesi bilinmesi gerekenler...
Piyasalarda gözler enflasyon ve faiz kararına çevrildi.
Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı enflasyon verisini yarını açıklayacak.
Enflasyonun ardından Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı izlenecek.
TCMB, yılın ikinci faiz kararını 6 Şubat Perşembe günü duyuracak.
Ayrıca pazartesi günü yurt içi ÜFE, imalat sektörü PMI, bankacılık sektörü net kârı, salı reel efektif döviz kuru, cuma piyasa katılımcıları anketi, hazine nakit dengesi verileri takip edilecek.