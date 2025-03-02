Piyasalar için kritik hafta: Gözler enflasyon ve faiz kararında

ÖNCÜ VERİLER NASIL GELDİ?

Öncü gösterge niteliğindeki Türk-İş ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) verileri, aylık enflasyonda artışın devam ettiğine işaret etti.



İTO verilerine göre İstanbul'da şubat ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,19 arttı. Yıllık artış ise yüzde 45,35 olarak gerçekleşti.



Türk-İş'in mutfak enflasyonu verisi ise şubatta yüzde 5,39'luk artış kaydetti. Mutfak enflasyonundaki on iki aylık değişim oranı yüzde 43,47, yıllık ortalama artış yüzde 57,73 oldu.