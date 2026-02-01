Piyasalarda haftanın özeti. Borsa zirvede kapattı, yatırımcının yüzü güldü
01.02.2026 09:08
Son Güncelleme: 01.02.2026 09:38
NTV - Haber Merkezi
Piyasaların hareketli seyrettiği bu haftada kimi yatırım araçları umut verip sonrasında düşüşe geçse de kimi yatırım araçları da sevindirdi.
BORSA İSTANBUL
Borsa İstanbul 100 endeksi 2026 yılında yaşadığı yükselişi hala sürdürüyor. Hafta başında 12 bin 929 puan alan Borsa İstanbul haftalık rekorlarıyla birlikte 13 bin 838 puanla zirvede kapattı. Bu yükseliş oranı ise yüzde 7,03'lük yükseliş söz konusu oldu.
DOLAR
Dolar hafta başında 43,35 liradan işlem görüyordu. Şuan ise ufak bir yükselişle 43,48 liradan işlem görüyor. Bu artış oranı yüzde 0.7 olarak tarihe yerleşti.
EURO
Euro haftayı 51, 55 liradan açılıış yaptı. Yükselişini yüzde 0,09 oranında sergileyerek yüzde 51,60 liraya ulaştı. Bu durum yatırımcıların yüzünü güldürdü.
ALTINDAN SERT DÜŞÜŞ
Gram altın yakaladığı yükseliş ivmesini sürdüremedi. Hafta içi 8 bin liraya kadar yaklaşan gram altın haftaya 7 bin 45 liradan başlamıştı. Çarşamba gününden itibaren düşüşe geçti. Gram altın 6 bin 824 liraya kadar geriledi. Yatırıcısı büyük beklenti içerisindeydi ancak hayal kırıklığına uğradı.