Piyasalarda haftanın özeti. Borsa zirvede kapattı, yatırımcının yüzü güldü

Gram altın yakaladığı yükseliş ivmesini sürdüremedi. Hafta içi 8 bin liraya kadar yaklaşan gram altın haftaya 7 bin 45 liradan başlamıştı. Çarşamba gününden itibaren düşüşe geçti. Gram altın 6 bin 824 liraya kadar geriledi. Yatırıcısı büyük beklenti içerisindeydi ancak hayal kırıklığına uğradı.