Popülasyon kendini yeniledi, son 19 yılın en yükseği! Türkiye'de palamut bolluğu yaşanıyor

Türkiye’nin palamut ve lüfer gibi türlerin korunmasında daha büyük bir sorumluluk alması gerektiğini ifade eden Karakulak, şunları kaydetti:



"Geçmişten günümüze bu türlerin ekonomik değeri ön planda olmuştur. Bizans zamanında çıkan sikkelerde bile palamut resimleri var. Haliç’e 'Altın Boynuz' isminin verilmesi bu türlerin bol olmasından dolayıdır. Avcılığının sürdürülebilir yapılması gerekir. Mutlaka avcılık kotalarıyla avcılık sınırlanmalıdır. Yoksa biz bu stokları aynen uskumru balığında olduğu gibi bölgemizde kaybedeceğiz. Palamut avcılığı en çok Karadeniz ve Marmara Denizi'nde yapılır. Bu yıl da aynı şekilde. Palamut avcılığı şu anda Karadeniz'de yoğunlaştı. Henüz Marmara'da yoğun bir avcılık yok. Boğaz'dan girerek Marmara Denizi'nin genelinde de avcılık yapılması bekleniyor.”