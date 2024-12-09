Popülasyon kendini yeniledi, son 19 yılın en yükseği! Türkiye'de palamut bolluğu yaşanıyor
Türkiye'de bu yıl son 19 yılın en yüksek palamut popülasyonu görülüyor. En son 2005 yılında 70 bin tonluk avcılık gerçekleşirken uzmanı, "Bu durum popülasyonun kendini yenilediğini göstermekte. Son 19 yılın en yüksek palamut popülasyonunu bu yıl görüyoruz." açıklamasında bulundu.
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Firdes Saadet Karakulak, Türkiye'de bu yıl son 19 yılın en yüksek palamut popülasyonu görüldüğünü söyledi.