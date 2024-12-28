Poşet fiyatı arttı (2025 poşet fiyatı kaç kuruş?)
Alışverişlerde kullanılan plastik poşet fiyatı 25 kuruştan 50 kuruşa yükseldi. Vatandaşlar, market veya mağazalarda her bir poşet için 1 Ocak itibarıyla 50 kuruş ödeyecek. Ayrıca poşette geri kazanım katılım payı da arttı. Bu karar neticesinde market ve satıcılar, piyasaya süreceği poşet başına devlete 86 kuruş ödeyecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeni yılda plastik poşet fiyatının 50 kuruş olarak uygulanmasına karar verdi.
Karar, 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak.