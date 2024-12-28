Poşet fiyatı arttı (2025 poşet fiyatı kaç kuruş?)

Alışverişlerde kullanılan plastik poşet fiyatı 25 kuruştan 50 kuruşa yükseldi. Vatandaşlar, market veya mağazalarda her bir poşet için 1 Ocak itibarıyla 50 kuruş ödeyecek. Ayrıca poşette geri kazanım katılım payı da arttı. Bu karar neticesinde market ve satıcılar, piyasaya süreceği poşet başına devlete 86 kuruş ödeyecek.

Poşet fiyatı arttı (2025 poşet fiyatı kaç kuruş?) - 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeni yılda plastik poşet fiyatının 50 kuruş olarak uygulanmasına karar verdi.

Karar, 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak.

NTVPARA HABERLERİ

Poşet fiyatı arttı (2025 poşet fiyatı kaç kuruş?) - 2

Yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin bedelini belirlemek amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla 21 Kasım'da Bakanlık'ta Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı yaptı.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki toplantıda, sektör temsilcilerinin de görüşleri alındı.

Poşet fiyatı arttı (2025 poşet fiyatı kaç kuruş?) - 3

Toplantıda, bir poşetin perakendecilere 1 lira 19 kuruşluk üretim ve geri kazanım katılım payı (GEKAP) ile 2 lirayı aşan maliyeti olmasına rağmen tüketiciden 25 kuruş alındığı üzerinde duruldu.

Ayrıca 25 kuruş olan poşet fiyatının plastik poşet tüketimini azaltacak bir tutar olmadığı görüşü dile getirilerek, plastik poşet kullanımının arttığı vurgulandı.

Poşet fiyatı arttı (2025 poşet fiyatı kaç kuruş?) - 4

Komisyon toplantısında sektör temsilcilerinden alınan talepler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunuldu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından 2025 yılında plastik poşet bedeli 50 kuruş olarak uygulanmasına karar verildi.

2019 yılında ücretli hale getirilen plastik poşette satış fiyatı 5 yıldır 25 kuruş olarak uygulanmıştı.

Poşet fiyatı arttı (2025 poşet fiyatı kaç kuruş?) - 5

MARKETLER DEVLETE 86 KURUŞ ÖDEYECEK

Ayrıca plastik poşetlerde geri kazanım katılım payı da yükseldi.

Katılım payına yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93'lük artış yapıldı.

Karara göre market ve satıcılar, piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete 86 kuruş ödeyecek.

2024 yılında geri kazanım katkı payı 60 kuruş olarak belirlenmiş ancak poşet fiyatı, 25 kuruşta sabit tutulmuştu.

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