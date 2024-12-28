Poşete zam gelecek mi? Resmi Gazete'deki karar ne anlama geliyor?

VATANDAŞ İÇİN POŞET FİYATI ARTACAK MI?

Ancak bu fiyatların günlük kullanımda poşetlere yansıyıp yansımayacağı henüz bilinmiyor.



Katılım payı geçen yıllarda da yükselmiş ancak vatandaşın ödeyeceği miktar değişmemişti.

2024 yılında geri kazanım katkı payı 60 kuruş olarak belirlenmiş ancak poşet fiyatı, 25 kuruşta sabit tutulmuştu.