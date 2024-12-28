Poşete zam gelecek mi? Resmi Gazete'deki karar ne anlama geliyor?
Plastik poşetlerde geri kazanım katılım payı yükseldi. Karara göre market ve satıcılar, piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete 86 kuruş ödeyecek. Bu kararın günlük kullanımda poşet fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı henüz bilinmiyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınacak geri kazanım katılım payı tutarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Alışverişlerde kullanılan plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı, yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93'lük zamla adet başına 86 kuruşa yükseldi.