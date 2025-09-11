Prim borçluları ve SGK'sız çalışanları ilgilendiriyor... Tek tek tespit edilecek

Türkiye ekonomisini ileri taşıyacak Orta Vadeli Program açıklandı. Program kapsamında büyümeden enflasyona, işsizlikten eğitime kadar birçok alanda düzenlemelerin yapılması ihtiyacı ortaya çıktı.



Özellikle iş ve insan kaynakları alanına yönelik olarak yapılacak düzenlemeler dikkatle takip ediliyor.