Prim borçluları ve SGK'sız çalışanları ilgilendiriyor... Tek tek tespit edilecek
Türkiye'nin 2026-2028 yılları arasındaki Orta Vadeli Programı'nda çalışma hayatını etkileyecek bir dizi düzenleme adımları yer alıyor.
Türkiye ekonomisini ileri taşıyacak Orta Vadeli Program açıklandı. Program kapsamında büyümeden enflasyona, işsizlikten eğitime kadar birçok alanda düzenlemelerin yapılması ihtiyacı ortaya çıktı.
Özellikle iş ve insan kaynakları alanına yönelik olarak yapılacak düzenlemeler dikkatle takip ediliyor.