Prim borçluları ve SGK'sız çalışanları ilgilendiriyor... Tek tek tespit edilecek

Türkiye'nin 2026-2028 yılları arasındaki Orta Vadeli Programı'nda çalışma hayatını etkileyecek bir dizi düzenleme adımları yer alıyor.

Türkiye ekonomisini ileri taşıyacak Orta Vadeli Program açıklandı. Program kapsamında büyümeden enflasyona, işsizlikten eğitime kadar birçok alanda düzenlemelerin yapılması ihtiyacı ortaya çıktı.

Özellikle iş ve insan kaynakları alanına yönelik olarak yapılacak düzenlemeler dikkatle takip ediliyor.

OVP'DE NELER VADEDİLDİ?

İş hayatını yakından ilgilendiren yeni nesil çalışma modelleri ve esnek çalışma düzenlemeleri için mevzuatta değişiklikler yapılacak, iş gücü piyasasının ihtiyaçları ile yaşam dengesi gözetilecek.

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan sağlanan pasif işgücü programlarına erişim kolaylaştırılacak.

Eğitim ve istihdamda güçlük yaşayan gençlere yönelik İşgücü Uyum Programı uygulanacak.

ÜNİVERSİTELERİN KONTENJANLARI AYARLANACAK

Meslek yüksekokulları başta olmak üzere üniversite kontenjanları özel sektör ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilecek.

Mesleki ve teknik eğitim müfredatı özel sektörle iş birliği içinde güncellenecek, staj ve işbaşı eğitim programları yaygınlaştırılacak.

Ulusal Yeterlilik Sistemi eğitim ve istihdam politikalarıyla bütünleştirilecek.

ERKEN YAŞLARDA İŞGÜCÜNE KATILIM SAĞLANACAK

Atıl işgücünün kalıcı şekilde azaltılması amacıyla erken yaşlardan itibaren üretim kültürünü destekleyen programlar uygulanacak.

Ortaöğretim öğrencilerinin eğitim süreleri içinde mesleki eğitim merkezlerinde beceri edinmesi için programlar hazırlanacak.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ DEVREYE GİRECEK

Otomatik Katılım Sistemi (OKS) işveren katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürülerek tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak.

KAYIT DIŞI İSTİHDAM BİTİRİLECEK

SGK kapsamında kayıt dışılıkla mücadelede yapay zekâ, büyük veri gibi teknolojilerden yararlanılarak etkin denetimler yapılacak.

SGK prim tabanını genişletmek üzere kayıt dışı istihdam ve ücretle mücadelede risk odaklı denetim faaliyetleri artırılacak.

ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMİ GELECEK

Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik eden ve mali sürdürülebilirliği güçlendiren düzenlemeler yapılacak.

Fiili ve yasal kapsam dışında kalan grupların sosyal güvenlik sistemine dâhil edilmesi, yeni nesil esnek çalışma biçimleriyle uyum sağlanması hedefleniyor.

PRİM BORCU OLANLAR DİKKAT

SGK prim borçlarının takip ve tahsilat süreçleri etkinleştirilecek.

