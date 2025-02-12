Promosyon ödemeleri 27 bin TL'yi buldu: Hangi banka ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? En yüksek promosyon veren bankalar
Promosyon ödemelerine yönelik araştırmalar sürüyor. 2025'in başlarında maaşını başka bir bankaya taşımayı planlayan emekliler için yeni promosyon fırsatları sunuluyor. Şubat itibariyle, yeni müşteri kazanmayı hedefleyen bankalar, cazip promosyon teklifleri sunmaya devam ediyor. Hem kamu bankaları hem de özel sektör bankaları, emeklilere özel avantajlı kampanyalar hazırlayarak daha fazla müşteri çekmeye çalışıyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? En yüksek promosyon veren bankalar hangileri?
2025 yılı itibarıyla, emeklilere yönelik promosyonlarda güncellemelere gidildi. Kamu bankalarının banka promosyonları geçen yıl 8 bin lira ile 12 bin lira arasında değişirken, özel bankalarda bu rakam 21 bin liraya kadar yükselmişti. Bu yıl kamu bankaları, emekli müşterilerine 12 bin TL’ye kadar destek sağlarken, özel bankalar bu rakamı 27 bin TL’ye kadar çıkarmayı başarıyor. Bankalar arasındaki rekabet giderek kızışırken, emekliler de bu fırsatları yakalamak için dikkatli adımlar atmalı.