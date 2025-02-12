Promosyon ödemeleri 27 bin TL'yi buldu: Hangi banka ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? En yüksek promosyon veren bankalar

Promosyon ödemelerine yönelik araştırmalar sürüyor. 2025'in başlarında maaşını başka bir bankaya taşımayı planlayan emekliler için yeni promosyon fırsatları sunuluyor. Şubat itibariyle, yeni müşteri kazanmayı hedefleyen bankalar, cazip promosyon teklifleri sunmaya devam ediyor. Hem kamu bankaları hem de özel sektör bankaları, emeklilere özel avantajlı kampanyalar hazırlayarak daha fazla müşteri çekmeye çalışıyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? En yüksek promosyon veren bankalar hangileri?

Promosyon ödemeleri 27 bin TL'yi buldu: Hangi banka ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? En yüksek promosyon veren bankalar - 1

2025 yılı itibarıyla, emeklilere yönelik promosyonlarda güncellemelere gidildi. Kamu bankalarının banka promosyonları geçen yıl 8 bin lira ile 12 bin lira arasında değişirken, özel bankalarda bu rakam 21 bin liraya kadar yükselmişti. Bu yıl kamu bankaları, emekli müşterilerine 12 bin TL’ye kadar destek sağlarken, özel bankalar bu rakamı 27 bin TL’ye kadar çıkarmayı başarıyor. Bankalar arasındaki rekabet giderek kızışırken, emekliler de bu fırsatları yakalamak için dikkatli adımlar atmalı.

NTVPARA HABERLERİ

Promosyon ödemeleri 27 bin TL'yi buldu: Hangi banka ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? En yüksek promosyon veren bankalar - 2

AKBANK 2025 PROMOSYON TUTARI

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Şubat – 28 Şubat 2025​​​ tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.

Promosyon ödemeleri 27 bin TL'yi buldu: Hangi banka ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? En yüksek promosyon veren bankalar - 3

ALBARAKA 2025 PROMOSYON TUTARI

28 Mart – 31 Ekim tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka'ya taşıyanlara 12.000 TL'ye varan promosyon ve 4.000 TL' ye varan toplamda 16.000 TL ödül kazanma fırsatı veriliyor.

0 – 9.999 TL maaş getirenlere 6.500 TL,

10.000 – 14.999 TL maaş getirenlere 10.400 TL,

15.000 TL-19.999 TL maaş getirenlere 13.000 TL,

20.000 TL ve üstü maaş getirenlere 15.600 TL promosyon veriliyor.

Promosyon ödemeleri 27 bin TL'yi buldu: Hangi banka ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? En yüksek promosyon veren bankalar - 4

DENİZBANK 2025 PROMOSYON TUTARI

Siz de Emekliyseniz, maaşınızı DenizBank‘tan alın 20.000 TL’ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın.

12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunulmaktadır.

Promosyon ödemeleri 27 bin TL'yi buldu: Hangi banka ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? En yüksek promosyon veren bankalar - 5

GARANTİ 2025 PROMOSYON TUTARI

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon! Emekli promosyon fırsatını kaçırmayın.

Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 28 Şubat 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.

Promosyon ödemeleri 27 bin TL'yi buldu: Hangi banka ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? En yüksek promosyon veren bankalar - 6

HALKBANK 2025 PROMOSYON TUTARI

Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Maaş Tutarı;

10.000 TL - 14.999,99 TL olanlar 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999,99 TL olanlar 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.

Promosyon ödemeleri 27 bin TL'yi buldu: Hangi banka ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? En yüksek promosyon veren bankalar - 7

ZİRAAT BANKASI 2025 PROMOSYON TUTARI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. Emekli aylıklarını Banka aracılığı ile alan müşteriler promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Maaş tutarı;

10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,

10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,

15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,

20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.

Promosyon ödemeleri 27 bin TL'yi buldu: Hangi banka ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? En yüksek promosyon veren bankalar - 8

ING BANK 2025 PROMOSYON TUTARI

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

Promosyon ödemeleri 27 bin TL'yi buldu: Hangi banka ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? En yüksek promosyon veren bankalar - 9

İŞ BANKASI 2025 PROMOSYON TUTARI


Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Maaş Aralığı

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL

Promosyon ödemeleri 27 bin TL'yi buldu: Hangi banka ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? En yüksek promosyon veren bankalar - 10

QNB 2025 PROMOSYON TUTARI

15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda  16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü !

Promosyon ödemeleri 27 bin TL'yi buldu: Hangi banka ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? En yüksek promosyon veren bankalar - 11

TEB 2025 PROMOSYON TUTARI

Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden müşteriler toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor.

2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.

Promosyon ödemeleri 27 bin TL'yi buldu: Hangi banka ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? En yüksek promosyon veren bankalar - 12

VAKIFBANK 2025 PROMOSYON TUTARI

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

DAHA FAZLA GÖSTER