Promosyon yarışı kızıştı: Emekli için çift ödeme yaygınlaşır mı?
Bankalarda promosyon yarışı hızlandı. Yıl sonuna yaklaşılırken, bankalar emeklileri ikna etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Promosyon ödemeleri yükselirken, emekliler de daha iyi fırsat arayışına girdi. Bir kamu bankasının çift ödeme adımına diğer bankaların nasıl tepki vereceği merak ediliyor. Peki, emekliler daha yüksek promosyon için beklemeli mi? Promosyon ödemeleri ne kadar oldu? Çift promosyon ödemesi yaygınlaşır mı?
Bankalarda promosyon yarışı hızlanırken, ödemeler yukarı çekilmeye başlandı.
Bankalar, emekli müşterilerini ikna etmek için promosyon için yapılan ödemelerde artışa gitti.