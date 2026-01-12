Promosyonlar 31 bin liraya dayandı. Emekli promosyonu en yüksek hangi bankada?
12.01.2026 11:38
Dilara Civelek
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 2026 yılı için emekli zamları belirlendi. Zammın ardından gözler bankaların vereceği promosyonlara çevrildi.
Emeklilerin takip ettiği zam oranlarından sonra en fazla promosyonlar geliyor. Bankaların emekli olanlara vereceği promosyonlar önem kazanıyor. Bankalar promosyon vererek müşteri çekip bankanın likiditesini artırırken, kredi ve kredi kartı kullanımından faiz, fatura talimatlarından komisyon, krediler neticesinde sigorta poliçeleri keserek ek gelir yaratıyor. Emekliler ise promosyonlarını alarak ihtiyaçlarını gideriyor.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi bankası emeklilere 15 bin lira promosyon veriyor. Ek üyeliklerle beraber verilen ek ödemelerinde hesaba katılmasıyla promosyon 30 bin liraya ulaşıyor.
ING EMEKLİ PROMOSYONU
ING Bankasında emeklilere 15 bin lira ana promosyon teklif ediliyor. yapılan ek ödemelerle promosyon teklifi 28 bin liraya çıkıyor.
QNB PROMOSYON TEKLİFİ
QNB emeklilere 20 bin lira promosyon teklif ediyor. Ek ödeme ve tekliflerle toplam promosyon fiyatı 31 bin liraya ulaşıyor.
HALKBANK
Halkbank emekli müşterilerin 12 bin lira promosyon teklif ediyor.
VAKIF BANK
Vakıf Bank'ta ise 12 bin lira ana promosyon teklifine ek olarak yapılan anlaşmalarla promosyon teklifi 18 bin liraya ulaşıyor.
TEB
Türkiye Ekonomi Bankası emekli müşterilerine 12 bin lira ana promosyon teklif ediyor. Ek ödemelerle bu teklif 21 bin liraya ulaşıyor
AKBANK
Akbank emeklilere 12 bin lira promosyon veriyor ek ödemelerle bu rakam 15 bin liraya çıkıyor.
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası emeklilere 12 bin lira promosyon veriyor.