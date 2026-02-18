Ramazan alışverişi başlıyor. Geçen yıla göre fiyatlar nasıl?

Birliğin verilerine göre, üreticide en fazla fiyat düşüşü yüzde 68,5 ile kuru soğanda, en fazla fiyat artışı yüzde 213 ile limonda görüldü. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 43 ile pırasa olurken fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 10 ile yeşil mercimek oldu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar “Tüketicilerimiz ramazan alışverişlerini yaparken taklit ve tağşiş yapılan ürünler konusunda dikkatli olmalı, güvendikleri yerlerden ihtiyaçlarını almalı ve şüpheli ürünleri ihbar etmelidir.” ifadeleriyle tüketicileri uyardı.