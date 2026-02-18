Ramazan alışverişi başlıyor. Geçen yıla göre fiyatlar nasıl?
18.02.2026 12:01
NTV - Haber Merkezi
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ramazan ayı fiyat araştırmasını yayınladı. Geçen ramazandan bu yana gelen zamlar açıklandı.
RAMAZAN ZAMLARI GÜNDEMDE
Ramazanın yaklaşmasıyla birlikte ramazan alışverişleri de hız kazandı. Market rafları ve pazar tezgahlarına gelen zamlar tekrar gündem oldu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ramazan ayına ilişkin fiyat araştırmasını yayınladı. Bu araştırmaya göre arkette geçen yıla göre 39 ürünün 32'sinde fiyat arttı. 39 ürün üzerinden yapılan araştırmada yalnızca 7 üründe fiyat düşüşü gözlemlendi.
TÜKETİCİ DİKKATLİ OLMALI
Birliğin verilerine göre, üreticide en fazla fiyat düşüşü yüzde 68,5 ile kuru soğanda, en fazla fiyat artışı yüzde 213 ile limonda görüldü. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 43 ile pırasa olurken fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 10 ile yeşil mercimek oldu.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar “Tüketicilerimiz ramazan alışverişlerini yaparken taklit ve tağşiş yapılan ürünler konusunda dikkatli olmalı, güvendikleri yerlerden ihtiyaçlarını almalı ve şüpheli ürünleri ihbar etmelidir.” ifadeleriyle tüketicileri uyardı.