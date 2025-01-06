Refah payı nedir, kimlere verilir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Aralık ayı enflasyon verilerinin ardından memur ve memur emeklilerinin alacağı zam netleşti. Zam oranının yetersiz olduğunu savunan memurlardan refah payı talebi geldi. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, memur ve memur emeklisine refah payı talebinde bulundu. Peki, refah payı nedir, kimlere verilir? Refah payı nasıl hesaplanır?
Refah payı, ekonomik koşullardaki iyileşmelere paralel olarak, genellikle kamu çalışanları ve emeklilerinin maaş veya ücretlerine yapılan bir artıştır. Bu kavram, çalışanların ve emeklilerin satın alma güçlerini korumak ve genel ekonomik büyümeden faydalanmalarını sağlamak amacıyla kullanılan bir mekanizmadır.