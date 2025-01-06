Refah payı nedir, kimlere verilir? Refah payı nasıl hesaplanır?

REFAH PAYI NASIL HESAPLANIR?

Refah payının hesaplanması, belirli ekonomik göstergelere ve hükümetin veya toplu sözleşmelerin belirlediği kriterlere bağlıdır. Genel olarak şu şekilde hesaplanır:



Enflasyon Oranı: Refah payı genellikle enflasyon oranına ek bir artış olarak hesaplanır. Enflasyon oranı, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) gibi resmi kurumlar tarafından belirlenen tüketici fiyat endeksine (TÜFE) dayalı olarak tespit edilir.



Ekonomik Büyüme: Hükümet, ekonomik büyüme oranlarına bakarak refah payını belirleyebilir. Ekonomideki genel büyüme, çalışanların ve emeklilerin maaşlarına yansıtılacak refah payı artışına zemin hazırlayabilir.



Toplu Sözleşmeler: Kamu çalışanları ve emekliler için refah payı artışları, toplu iş sözleşmeleri sırasında sendikalar ve hükümet arasında müzakere edilerek belirlenir. Bu süreçte enflasyon oranı ve ekonomik büyüme gibi faktörler dikkate alınır.