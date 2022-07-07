Reşat altın 104 yıl sonra yeniden basıldı.

"YOĞUN TALEP NEDENİYLE KAÇAK ÜRETİM OLABİLİYOR"

Abdullah Yasir Şahin, üretim hakkı sadece Darphane'de olan bu ürünlerin kimliği belirsiz kişilerce yurt içi ve yurt dışında üretilip, kaçak olarak piyasaya sürüldüğünü belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Güvenlik güçlerinin farklı zamanlarda yapmış olduğu operasyonlarda çok önemli miktarda Reşat altına el konulmaktadır. Usulsüz şekilde üretimi yapılan bu altınların ayar ve ağırlıkları standart dışı olduğundan, vatandaşlar da bilmeyerek aldıkları için çok büyük zarar görmekte ve mağdur olmaktadır. Bu durum kamu ve toplum yararına da önemli ölçüde zarar vermektedir. Bununla birlikte ağırlığı ve ayarı standart olmayan bu imitasyon altınlarını yetkisiz şekilde üreten kişiler de bu işten haksız ve kayıt dışı kazançlar elde etmektedir."