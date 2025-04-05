Resesyon hakkında en çok sorulan soruların yanıtları: Resesyon nedir? Resesyon olursa ne olur?

ABD Başkanı Trump'ın "ekonomik bağımsızlık bildirgesi" olarak açıkladığı tarifeler küresel ticarette yeni bir dönemi başlatırken, ABD ekonomisinde enflasyonist baskıları artıracağı ve ekonomik büyümeyi yavaşlatacağına dair endişelere yol açıyor. Peki, resesyon nedir? Resesyon olursa ne olur?

Resesyon hakkında en çok sorulan soruların yanıtları: Resesyon nedir? Resesyon olursa ne olur? - 1

Resesyon, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde görülen daralmayı ifade ediyor. Teknik olarak, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’da (GSYH) iki çeyrek üst üste küçülme görülmesi resesyon olarak tanımlanıyor. Bir ekonomide ekonomik küçülmenin sürekliliği ve diğer ekonomik faaliyetlerin uzun süre canlılığını yitirmesi hali depresyon olarak kabul ediliyor.

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Resesyon hakkında en çok sorulan soruların yanıtları: Resesyon nedir? Resesyon olursa ne olur? - 2

RESESYON NASIL OLUŞUR?

Resesyon, çok farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Küresel finansal krizler, siyasi belirsizlikler, doğal afetler, ekonomik aktivitedeki zayıflama gibi durumlar resesyona zemin hazırlamaktadır. Ayrıca merkez bankaları kararları ve ülkenin para politikaları resesyonu tetikleyebilir.

Resesyon hakkında en çok sorulan soruların yanıtları: Resesyon nedir? Resesyon olursa ne olur? - 3

Para politikasının gereğinden uzun süre sıkı kalması veya para arzının azaltılması gibi sıkılaştırma yöntemleri ekonominin zamanla negatif büyümesine sebep olabilir.

Resesyon hakkında en çok sorulan soruların yanıtları: Resesyon nedir? Resesyon olursa ne olur? - 4

RESESYON OLUŞURSA NE OLUR?

Resesyonla birlikte ekonomik aktivitenin yavaşlaması gündeme gelirken, daralmadan kaynaklı işsizlik oranının artması, tüketicilerin harcamalarını kısması, talep düşüşü, ithalat, ihracat ve ticaret hacminde azalma, yatırım eksikliği, üretim azalışını beraberinde getirebilir.

Resesyon hakkında en çok sorulan soruların yanıtları: Resesyon nedir? Resesyon olursa ne olur? - 5

RESESYONUN SONUÇLARI NELER OLUR?

Resesyon, ekonomik aktivitelerde geçici bir daralmayı ifade eder. Uzun süreli devam eden etkili resesyonlar, ekonomik sıkıntıları körükleyerek sosyal sorunlara yol açabilmektedir. Bu noktada hükümetler ve merkez bankaları, ekonomiyi ısıtmak, teşvik etmek ve resesyondan çıkmayı desteklemek için politika tedbirleri alırlar. Bu önlemler arasında faiz oranlarının düşürülmesi, mali teşviklerin sağlanması ve kamu harcamalarının artırılması gibi adımlar söz konusu olmaktadır.

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