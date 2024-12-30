Resmi Gazete'de yayımlandı: 2025 ehliyet ücreti, pasaport harcı, IMEI kayıt ücreti belli oldu

2025 GELİR VERGİSİ TARİFESİ

Yeniden değerleme oranı ile bazı vergi ve harçlar güncellenirken gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere, tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da güncellendi.



Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan maktu had ve tutarlar, yeniden değerleme oranında artırıldı.



Yayımlanan tebliğle 2025 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi belirlendi. Buna göre 2025'te uygulanacak gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 110 bin liradan 158 bin liraya, ikinci dilimi 230 bin liradan 330 bin liraya, üçüncü dilimi 580 bin liradan 800 bin liraya, dördüncü dilim ise 3 milyon liradan 4 milyon 300 bin liraya çıkarıldı.



Ücret geliri elde edenlerde ise 870 bin lira olan üçüncü dilim 1 milyon 200 bin lira olarak uygulanacak. İlk gelir dilimi 158 bin liradan başlayan yeni tarifeye göre ücretliler başta olmak üzere tüm gelir vergisi mükellefleri daha geç üst dilimlerden vergi ödeyecek.



Asgari ücrete yüzde 30 oranında yapılan artış gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansıdı, ücretlilerin ödeyeceği vergiyi azalttı. Asgari ücretin vergi dışı olması nedeniyle tüm ücretliler 2025 yılında 47 bin 519,79 lira gelir vergisi ve damga vergisi ödemeyecek.



Ayrıca, günlük 170 lira olan yemek parası istisna tutarı 240 liraya, 88 lira olan yol parası istisna tutarı da 126 liraya çıktı. Böylece, aylık 6 bin 240 lira yemek parası, 3 bin 276 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.