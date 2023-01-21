Roman vatandaşlar için yapılacak konutlar böyle olacak

BUGÜNE KADAR KAÇ KONUT TESLİM EDİLDİ?

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise, bugüne kadar toplamda 5 bin 133 konutun “Planlı Kentleşme ve Konut Üretim Seferberliği” yapılan gecekondu dönüşüm (kentsel yenileme) programı dahilinde Roman vatandaşlara teslim edildiği ve konut uygulamalarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.