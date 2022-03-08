Rusya’ya petrol ambargosunun etkileri ne olacak?

Rusya, önemli bir petrol ve gaz tedarikçisi olmasının yanı sıra, dünyanın en büyük tahıl ve gübre ihracatçısı ve en büyük paladyum, nikel, kömür ve çelik üreticisidir.

Uzmanlar ise, Rusya’ya uygulanan ve uygulanması planlanan ambargolar ile ülkenin birlikte ekonomisini ticaret sisteminden dışlama teklifinin, çok çeşitli endüstrileri etkileyeceğini ve küresel gıda güvenliği korkularını artıracağını vurgulandı.