Saatler sonra cezalar kesilecek. APP plaka ve ekranlı araç sahipleri dikkat

Yeni trafik cezaları hayata geçse de bazı araçlar için bir süreliğine düzenleme yapılması için 1 Nisan 2026 tarihine kadar süre verilmişti.

Aracında sahte yani APP plaka bulunanlar, görüşü engelleyen multimedya cihazı taktıranlar, projesi olmayan ses sistemleri olan araçlar ve orijinal dışında aksesuarlara sahip araçlara yönelik sürenin bitmesine saatler kaldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi "Burada mesele vatandaşımıza zorluk çıkarmak değildir. Mesele, standardı korumaktır. Mesele, denetimi sağlıklı yürütmektir. Mesele, güvenlik sistemimizin her aşamasında açıklığı, doğruluğu ve güvenilirliği temin etmektir." dedi.

Çiftçi, standart plakalarda olması gereken unsurları anlatarak, "Plakanın üzerinde yetkili kuruluşun mührü ve diğer güvenlik işaretleri mevcutsa harf ve rakamlar normal standarda göre biraz daha kalın olsa bile bu plakalar geçerlidir. Araç sahiplerinin bu plakaları yenileme zorunluluğu yoktur. Vatandaşlarımız bu plakalarla araçlarını kullanabilir. Trafik denetimlerinde de bu kalın harfli plakalar nedeniyle herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacaktır." ifadesini kullandı.