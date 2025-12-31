Saatler sonra hepsi değişecek. Vatandaşın ekonomisi nasıl etkilenecek?

2026 yılının hayatın her alanında değişiklik getirmesi bekleniyor. Ekonomi alanında da alınan yeni kararlar vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

Merkez Bankası'nda alınan kararla yeni yılda kredi kartı faizlerine indirim uygulanacak. Alınan kararla birlikte kredi kartı faizlerine yaklaşık 0,25 indirim uygulanacak. 30 bin lira ve altında kredi kartı borçlarına azami faiz oranı yüzde 3,75 olarak uygulanacak.

30 bin ila 180 bin lira arasındaki borçlarda ise bu oran yüzde 3,75 olacak. 180 bin lira ve üzeri borçlarda ise faiz oranı yüzde 4,25 olarak belirlendi. Nakit avans kullanımında ise faiz oranı yüzde 4,25 olacak.