Saatler sonra hepsi değişecek. Vatandaşın ekonomisi nasıl etkilenecek?
31.12.2025 10:18
NTV - Haber Merkezi
2026'nın gelmesiyle ekonomi alanında bazı değişiklikler devreye girecek. Alınan yeni kararların tamamını sıraladık. Kredi kartından poşetlere, elektrik faturasından EFT'ye varana kadar birçok değişiklik yapıldı.
KREDİ KARTI FAİZLERİNDE DEĞİŞİKLİK
2026 yılının hayatın her alanında değişiklik getirmesi bekleniyor. Ekonomi alanında da alınan yeni kararlar vatandaşı yakından ilgilendiriyor.
Merkez Bankası'nda alınan kararla yeni yılda kredi kartı faizlerine indirim uygulanacak. Alınan kararla birlikte kredi kartı faizlerine yaklaşık 0,25 indirim uygulanacak. 30 bin lira ve altında kredi kartı borçlarına azami faiz oranı yüzde 3,75 olarak uygulanacak.
30 bin ila 180 bin lira arasındaki borçlarda ise bu oran yüzde 3,75 olacak. 180 bin lira ve üzeri borçlarda ise faiz oranı yüzde 4,25 olarak belirlendi. Nakit avans kullanımında ise faiz oranı yüzde 4,25 olacak.
ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ YIL TARİFESİ
Faturalar konusunda son dönemde vatandaşa büyük katkı sağlayan devlet desteğinde de 2026 yılında değişim olacak. Elektrik faturalarına uygulanan devlet desteği de yeni yılda 5 bin kilowatt saatten 4 bin kilowatt saate düşecek. Yeni yılda 984 lira üzerinde elektrik faturası olanlar devlet desteğinden yararlanamayacak.
200 BİN LİRA VE ÜSTÜ AÇIKLANACAK
2025 yılına damgasını vuran kara para davaları yeni bir değişikliğe yol açtı. Kaynağı ve kazanç nedeni açıklanamayan büyük meblağlar dava dosyalarında yer alındı. Yeni alınan kararla EFT ve havale işlemlerinde 200 bin lira ve üstü para transferlerinde paranın kaynağı ve gönderim nedeni açıklamalı olarak bildirilecek.
MARKET POŞETLERİNE ZAM
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçmek amacıyla 1 Ocak 2019'da hayata geçirilen ücretli plastik poşet uygulamasında yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Başlangıçta 25 kuruş olarak belirlenen poşet bedeli, 2026 yılı itibarıyla 1 lira olacak.
5 ARAÇTAN SONRASI TÜZEL KİŞİ
Zorunlu trafik sigortasında da değişikliklere karar verildi. Araç filosu olarak işletildiği halde gerçek kişi gibi bildirim yapılan poliçelerde artık 5 araçtan sonra tüzel kişi fiyatlandırması yapılacak.
PRİM SİSTEMLERİNDE SINIR ARTIYOR
Prim sistemlerine de yeni yıl da değişiklik geliyor. Asgari ücretin 7 buçuk katı olarak uygulanan prime esas kazanç üst sınırı 9 katına çıkarılacak.