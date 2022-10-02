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Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açıldı

Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Toplam 5 istasyondan oluşan hattın uzunluğu 7,4 kilometre. Hattın günde 1.2 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açıldı - 1

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açıldı - 2

Pendik metrosu Tavşantepe'den başlayıp Fevzi Çakmak, Yayalar, Kurtköy istasyonlarından geçerek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açıldı - 3

Hattın günlük yolcu taşıma kapasitesi 1,2 milyon kişi, uzunluğu ise 7,4 kilometre. Metronun saatteki hızı ise 80 kilometre.

Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açıldı - 4

Hattın faaliyete başlamasıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pendik Tavaşantepe'ye 10 dakikada, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 12 dakikada, Kadıköy'e de 45 dakikada ulaşmak mümkün olacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açıldı - 5

Açılış öncesi NTV'ye konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yeni hat sayesinde Kadıköy meydandan Sabih Gökçen Havalimanı'na 50 dakikada ulaşılabileceğini söyledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açıldı - 6
Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açıldı - 7
Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açıldı - 8
Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açıldı - 9
Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açıldı - 10

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