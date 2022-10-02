Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açıldı

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.
Pendik metrosu Tavşantepe'den başlayıp Fevzi Çakmak, Yayalar, Kurtköy istasyonlarından geçerek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşacak.
Hattın günlük yolcu taşıma kapasitesi 1,2 milyon kişi, uzunluğu ise 7,4 kilometre. Metronun saatteki hızı ise 80 kilometre.
Hattın faaliyete başlamasıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pendik Tavaşantepe'ye 10 dakikada, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 12 dakikada, Kadıköy'e de 45 dakikada ulaşmak mümkün olacak.
Açılış öncesi NTV'ye konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yeni hat sayesinde Kadıköy meydandan Sabih Gökçen Havalimanı'na 50 dakikada ulaşılabileceğini söyledi.