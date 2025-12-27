Sadece 3 gün kaldı. Tapular gerçek değerden gösterilecek. Ev alacak ve satacakları ilgilendiriyor

Örnekle ilerlemek gerekirse 2 Ocak 2026 tarihinde tapuda satış işlemi gerçekleşecek konut için A satıcısı gerçek değer olan 10 milyon lirayı alacak. B alıcısı da 10 milyon lirayı A satıcısına göndermek zorunda olacak. Bunun aksi durumu olmayacak, çünkü bankalar paranın karşılığı olan bedele ilişkin belge ve açıklama talep edecek. Başka bir deyişle tapuda gerçek satış değeri neyse bunun altında satış fiyatı gösterilemeyecek.

"Nakit olarak ödeme yaparım, kimse anlamaz." diye yanılgıya düşülse de parayı bankadan nakit çekerken de paranın nerede kullanılacağının beyan edilmesi gerekecek. Ayrıca satıcı aldığı parayı finansal sisteme sokmak istediğinde banka paranın kaynağının açıklanmasını, gerekirse de belge sunulmasını talep edecek ve gerekli belgeler, açıklamalar Mali Suçları Araştırma Kurulu'na iletilecek.