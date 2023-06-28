Sahilde bir yıllık ev kirasına loca: Aylık 75 bin lira
Kurban Bayramı tatilinde turizm hareketliliğinin yaşandığı Antalya'da sahildeki işletmelerde loca kiralayıp, deniz keyfi yaşamak isteyenler günlük 3 bin lira, aylık kiralamak isteyenler de 75 bin lira ödüyor. Sahilde 1 aylık loca kiralama ücretinin kentteki en ucuz evin yıllık kira bedeline denk olması dikkati çekiyor.
Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamasıyla "turizmin başkenti" olarak adlandırılan Antalya'da, turistlerin en çok bildiği sahil olması dolayısıyla "dünyaca üne sahip" Konyaaltı Sahili, loca, şezlong, şemsiye kiralanan işletmeler ile giriş ücreti ödenmeyen plajlarıyla turizm sezonunun en yoğun günlerini yaşıyor.