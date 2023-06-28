Sahilde bir yıllık ev kirasına loca: Aylık 75 bin lira

AYLIK LOCA FİYATI 1 YILLIK EV KİRASI

Sahilde bazı tatilciler özel hizmet sunulan localarda tatil yapmayı tercih ettiği görüldü. Günlük kiralama ücreti ödeyen tatilciler, özel ikramlar ve yiyecek içecek hizmetiyle müşterilerini ağırlayan tesislerde eğlenceli vakit geçirip, bayram tatilini Antalya'da geçirmenin keyfini yaşadı. Locada beraberindeki 5 kişiyle gününü geçirmek isteyen tatilciler, işletmelere ve hizmete göre değişen fiyatlarda kiralama bedeli olarak günlük 3 bin lirayı gözden çıkardı.

Localar isteğe göre haftalık 16 bin lira, aylık ise 75 bin liraya kiralanıyor.

Ev kirası fiyatlarındaki artış nedeniyle son dönemde ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarının yaşandığı kentte, en ucuz ev kirası 6 bin liradan başlıyor. Sahilde 1 aylık loca kiralama ücretinin kentteki bir evin yıllık kira bedeline eşit olması dikkati çekti.