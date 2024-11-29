Sahte dolar krizi: Fırsatçılara gün doğdu! Komisyon alıp, ucuza bozuyorlar
Yurt dışında basılan sahte dolarların Türkiye'de piyasaya sürülmesi piyasaları karıştırdı. 50 ve 100 dolarlık banknotların, bankamatik ve para sayma makinelerinden bile geçtiği belirtildi. Bankalar ve döviz büroları dolar alımlarını durdurdu. Sahte dolar krizi fırsatçıları da harekete geçirdi. Bazı döviz bürolarının dolar bozmak için komisyon istediği iddia edildi. Doları daha düşük fiyata almak isteyenler ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Bankalar, ATM ve para sayma makinelerini güncellemeye başladı. Ayrıca uzmanlar, vatandaşların mağdur olmaması için bazı önerilerde bulundu. İşte sahte döviz kriziyle ilgili tüm ayrıntılar...
Piyasaları sarsan sahte döviz krizi derinleşiyor.
İstanbul, Antalya ve Gaziantep'in ardından Adana'da da 50 ile 100 dolarlık döviz işlemlerine ara verildi.
Kapalıçarşı'da ve birçok şehirde döviz büroları banknotlarla ilgili iş yerlerine uyarı broşürleri astı.