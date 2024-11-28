Sahte dolar krizi! Kapalıçarşı alarma geçti, soruşturma başlatıldı (Sahte dolar nasıl anlaşılır?)

600 milyon dolar olduğu düşünülen sahte paraları ATM'ler ve para sayma makineleri ayırt edemiyor.



Esnaf elle kontrol yaparak sahte dolarları tespit etmeye çalışıyor.



Sektör yetkilileri, para sayma makineleri ve bankamatiklerin acilen güncellenmesi için çağrı yaptı.

Türkiye Bankalar Birliği de kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrolleri ve güncellenmelerinin yapıldığını açıkladı.