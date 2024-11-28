Sahte dolar krizi! Kapalıçarşı alarma geçti, soruşturma başlatıldı (Sahte dolar nasıl anlaşılır?)
Yurt dışında basılan sahte dolarların Türkiye'de piyasaya sürülmeye çalışıldığı iddia edildi. 50 ve 100 dolarlık sahte banknotların bankamatik ve para sayma makinelerinden bile geçebildiği belirtildi. Kapalıçarşı'da ve ülke genelinde döviz büroları alarm seviyesine geçti. Bürolar dolar alımlarını durdururken, banknotlarla ilgili iş yerlerine uyarı broşürleri asıldı. Piyasaya ilk sahte paraların Güneydoğu sınırından geldiği iddialar arasında yer aldı. Toplam meblağın ise 600 milyon dolar olabileceği konuşuluyor. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla soruşturma başlattı. Merkez Bankası, sahteciliğe karşı adli mercilerle çalışma yürüttüğünü ve gerekli yönlendirmeleri yaptığını açıkladı. Bankalar Birliği, ATM ve para sayma makinelerinde güncellemelerin yapıldığını duyurdu. Döviz Büroları Derneği ise iddialara sert tepki gösterdi. Bir haftada iki adet sahte paraya rastladıklarını belirten TÜYEMDER Başkanı Şeren, piyasada sahte bin dolar dahi olmadığını söyledi.
Piyasalarda sahte dolar hareketliliği sürüyor.
Sahte döviz krizinin ardından ülke genelinde 50 ve 100 dolarlık banknotların alımı durduruldu.
Kapalıçarşı'da döviz büroları banknotlarla ilgili iş yerlerine uyarı broşürleri astı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla re'sen soruşturma başlattı.