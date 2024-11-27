Sahte dolar nasıl anlaşılır? Sahte doları ayırt etmenin 8 yolu

İstanbul ve birçok ilde, sahte 50 dolarlık banknotlarla ilgili endişeler artmaya devam ediyor. Megakentteki bir döviz bürosunun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir zanlının sahte 50 dolarları piyasaya sürmeye çalıştığı anlar kaydedildi. Özellikle 50 dolarlık banknotların, gerçeğinden ayırt edilmesinin son derece zor olduğu belirtiliyor. Peki, sahte dolar nasıl anlaşılır?

Sahte dolar nasıl anlaşılır? Sahte doları ayırt etmenin 8 yolu - 1

Piyasada sahte 50 ve 100 dolar paniği yaşanıyor. Ortadoğu, Asya ve Balkanlar'da basılıp Türkiye'ye sokulmaya çalışılan sahte 50 dolarlık banknotların Alanya'da da piyasaya sürülmeye çalışıldığı ifade edildi. Sahte banknotları, para sayma makineleri ve ATM'lerin de ayırt edemediği öğrenildi.

NTVPARA HABERLERİ

Sahte dolar nasıl anlaşılır? Sahte doları ayırt etmenin 8 yolu - 2

Sahte dolar tespiti, dolandırıcılığa karşı kendinizi korumanız açısından çok önemlidir. Gerçek dolar ile sahte dolar arasındaki farkı anlayabilmek için bazı basit ama etkili yöntemler vardır. İşte sahte doları anlamanıza yardımcı olacak temel ipuçları:

Sahte dolar nasıl anlaşılır? Sahte doları ayırt etmenin 8 yolu - 3

1. Banknotu Işığa Tutun

Gerçek bir dolar banknotunu ışığa tuttuğunuzda şu unsurları görmelisiniz:

Güvenlik Şeridi: 100, 50, 20, 10 ve 5 dolar banknotlarında, banknotun içinde dikey bir güvenlik şeridi yer alır. Bu şerit:
Işığa tutulduğunda görünür hale gelir.

Banknotun değerini belirtir.

UV ışığında farklı renkte parlar.

Su Yolu (Filigran): Işığa tuttuğunuzda, banknotun sol tarafında, o banknot üzerindeki kişinin yüzünün bir filigranını görebilmelisiniz.

Sahte dolar nasıl anlaşılır? Sahte doları ayırt etmenin 8 yolu - 4

2. Kağıt Kalitesini Kontrol Edin

Gerçek dolar, özel bir pamuk ve keten karışımından yapılmış olup, sıradan kağıtlardan farklı bir dokuya sahiptir.

Kaygan ve Pürüzsüz Olmaz: Gerçek doların dokusu hafif pürüzlüdür.

Ses Testi: Parayı katladığınızda veya buruşturduğunuzda kağıt para gibi değil, kumaş benzeri bir ses çıkarmalıdır.

Sahte dolar nasıl anlaşılır? Sahte doları ayırt etmenin 8 yolu - 5

3. Kabartma Baskıları Hissedin

Gerçek dolarda bazı baskılar kabartmalıdır.

Başkan Portresi: Özellikle portre kısmına dokunduğunuzda hafif bir kabarıklık hissetmelisiniz.

Yazılar ve Sayılar: Büyük değer sayıları ve “The United States of America” yazısı da kabartmalı olmalıdır.

Sahte dolar nasıl anlaşılır? Sahte doları ayırt etmenin 8 yolu - 6

4. Renk Değiştiren Mürekkep (100, 50 ve 20 Dolar)

Bu banknotlarda, sağ alt köşedeki değeri gösteren sayı, ışık açısına göre renk değiştirir:

Yeşilden Altına veya Bakıra Döner: Örneğin, 100 dolarlık banknotta bu sayı yeşil renkten bakıra dönüşmelidir.

Sahte dolar nasıl anlaşılır? Sahte doları ayırt etmenin 8 yolu - 7

5. UV (Mor Işık) ile Kontrol

Gerçek dolar banknotları UV ışığı altında özel bir renkte parlar:

100 dolar: Pembe
50 dolar: Sarı
20 dolar: Yeşil
10 dolar: Turuncu
5 dolar: Mavi

Sahte banknotlar genellikle bu ışık altında parlamaz ya da yanlış renkte parlar.

Sahte dolar nasıl anlaşılır? Sahte doları ayırt etmenin 8 yolu - 8

6. Mikroyazıları İnceleyin

Gerçek dolar banknotlarında çıplak gözle zor görülen mikroyazılar bulunur:

100 dolarlık banknotta, Benjamin Franklin’in yaka kısmında ve güvenlik şeridinde mikroskobik yazılar yer alır.

Sahte paralarda bu yazılar bulanık veya eksik olur.

Sahte dolar nasıl anlaşılır? Sahte doları ayırt etmenin 8 yolu - 9

7. Seri Numaralarına Dikkat Edin

Seri Numaraları Eşleşmeli: Banknot üzerindeki seri numaraları hem rengi hem de yazı tipi olarak baskıyla uyumlu olmalıdır.

Renk Tutarsızlıkları: Seri numarası ve hazine mührü aynı renkte olmalıdır. Farklıysa sahte olabilir.

Sahte dolar nasıl anlaşılır? Sahte doları ayırt etmenin 8 yolu - 10

8. Hologram ve 3D Güvenlik Özellikleri (Yeni 100 Dolar)

Yeni nesil 100 dolarlık banknotlarda:

Mavi 3D Şerit: Parayı eğdiğinizde şerit üzerindeki çan ve 100 sayıları hareket ediyormuş gibi görünür.

Bakır Çan: Mürekkep şişesinin içindeki çan, açısına göre kaybolur veya görünür hale gelir.

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