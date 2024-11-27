Sahte dolar nasıl anlaşılır? Sahte doları ayırt etmenin 8 yolu

2. Kağıt Kalitesini Kontrol Edin

Gerçek dolar, özel bir pamuk ve keten karışımından yapılmış olup, sıradan kağıtlardan farklı bir dokuya sahiptir.



Kaygan ve Pürüzsüz Olmaz: Gerçek doların dokusu hafif pürüzlüdür.



Ses Testi: Parayı katladığınızda veya buruşturduğunuzda kağıt para gibi değil, kumaş benzeri bir ses çıkarmalıdır.