Sahte dolar nasıl anlaşılır? Sahte doları ayırt etmenin 8 yolu
İstanbul ve birçok ilde, sahte 50 dolarlık banknotlarla ilgili endişeler artmaya devam ediyor. Megakentteki bir döviz bürosunun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir zanlının sahte 50 dolarları piyasaya sürmeye çalıştığı anlar kaydedildi. Özellikle 50 dolarlık banknotların, gerçeğinden ayırt edilmesinin son derece zor olduğu belirtiliyor. Peki, sahte dolar nasıl anlaşılır?
Piyasada sahte 50 ve 100 dolar paniği yaşanıyor. Ortadoğu, Asya ve Balkanlar'da basılıp Türkiye'ye sokulmaya çalışılan sahte 50 dolarlık banknotların Alanya'da da piyasaya sürülmeye çalışıldığı ifade edildi. Sahte banknotları, para sayma makineleri ve ATM'lerin de ayırt edemediği öğrenildi.