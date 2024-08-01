Salçalık domateste fiyat krizi

"Yetiştirdiğimiz ürünlerin fiyatı yükseldiğinde ihracat yasaklanıyor yada ithal ediliyor. Üreticilerimizle birlikte tarım ürünlerini işleyen, ihraç eden fabrikalarda iflas ediyor." diye konuşan Altındağ, "Buğday, pamuk ve mısır gibi ürünlere verilen prim düşük olduğu için çiftçimiz ekemiyor. Bu ürünleri dışarıdan ithal ederken ihtiyaç fazlası yetiştirdiğimiz domates, biber, kavun ve karpuz gibi ürünler tarlada kalıyor. Bu şartlar iyileştirilmezse çiftçilerimiz üretemez, tarlasını traktörünü satmak zorunda kalır. Özellikle salçalık domateste acil çözüm bulunmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı ile salça fabrikaları arasında acilen çözüm odaklı tedbirlerin alınmasını temenni ediyoruz." dedi.