Salçalık domateste fiyat krizi
Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesiyle bu yıl domates hasadı erkene çekildi, kışlık salçalar kurulmaya başlandı. Ancak domatesin fiyatı üreticiden tezgaha gelene kadar neredeyse 10 kat artıyor. İzmir ve Manisa'da üreticiler salçalık domatesi maliyetleri karşılamadığı için tarlada bırakmayı düşünüyor.
Geçtiğimiz yıl ihracat yasağı getirilen ürünlerden biri olan salçada ihracat yasağı devam ederken bu yıl salçalık domateste yaşanan üretim fazlası hem fiyatların düşmesine hem de ürünün tarlada kalmasına neden oldu.